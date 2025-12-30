Sáng ngày 30/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.124 VND, giảm 1 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,03%, hiện ở mức 98,00.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.919 VND/USD - 26.331 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.051 - 26.381 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.051 đồng 26.381 đồng Vietinbank 26.085 đồng 26.381 đồng BIDV 26.091 đồng 26.381 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.115 - 31.074 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.179 đồng 31.770 đồng Vietinbank 30.444 đồng 31.804 đồng BIDV 30.504 đồng 31.774 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.49 đồng 172.81 đồng Vietinbank 163.84 đồng 173.34 đồng BIDV 164.91 đồng 172.56 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 30/12/2025, giảm 76 đồng ở chiều mua và 86 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.984 - 27.084 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,03%, hiện ở mức 98,00.

Đồng USD dao động trong biên độ hẹp và ít biến động, trong bối cảnh thị trường toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng của thanh khoản thấp do kỳ nghỉ cuối năm.

Đồng Yên Nhật mạnh lên sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ, tuy nhiên giới giao dịch tiền tệ vẫn duy trì sự cảnh giác trước khả năng BOJ có thể can thiệp vào thị trường.

Chỉ số DXY gần như đi ngang ở mức 98,00 điểm, trong khi đồng EUR giảm nhẹ 0,01%, xuống còn 1,177 USD. So với Yên Nhật, đồng USD giảm 0,31%, xuống mức 156,06 Yên.

Trên thị trường quốc tế, các đồng tiền chủ chốt khác biến động hạn chế. Đồng Yên được hỗ trợ bởi khả năng BOJ từng bước điều chỉnh chính sách siêu nới lỏng, trong khi các đồng tiền châu Á giao dịch ổn định nhờ tâm lý rủi ro cải thiện. Tuy nhiên, đà giảm của đồng USD vẫn khá hạn chế do đồng tiền này tiếp tục giữ vai trò trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều bất ổn./.