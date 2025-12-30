Hanwha Life tổ chức quay số trúng thưởng đợt 2 chương trình khuyến mại “Đồng hành vững bước”

(TBTCO) - Hanwha Life Việt Nam vừa tổ chức thành công buổi quay số đợt 2 của chương trình khuyến mại “Đồng hành vững bước, tìm ra những chủ nhân may mắn trúng các giải thưởng giá trị gồm xe máy điện VinFast, Tivi Samsung và tai nghe không dây Samsung Galaxy.

Sự kiện quay số Chương trình khuyến mại “Đồng hành vững bước”(Đợt 2) đã diễn ra thành công và tìm ra các khách hàng may mắn.

Lễ quay số đợt 2 chương trình khuyến mại “Đồng hành vững bước” dành cho các khách hàng có hợp đồng được phát hành trong thời gian từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2025. Với sự tham gia của đại diện công ty, đội ngũ tư vấn tài chính và các khách hàng tham gia chương trình, Hanwha Life Việt Nam đã tìm ra 5 khách hàng may mắn trúng các giải thưởng giá trị, bao gồm 1 giải Đặc biệt - xe máy điện VinFast Klara Neo, 2 giải Nhất - tivi Samsung Crystal UHD 4K 43 inch, và 2 giải Nhì - tai nghe không dây Samsung Galaxy Buds3.

Danh sách khách hàng trúng thưởng đã được công bố trên website chính thức của công ty và Hanwha Life Việt Nam sẽ tiến hành liên hệ với khách hàng trúng thưởng để hướng dẫn về thời gian, địa điểm và thủ tục nhận thưởng theo quy định.

Cũng trong tháng 12/2025, Hanwha Life Việt Nam đã tiến hành trao giải cho các khách hàng trúng thưởng đợt 1 (tháng 11/2025). Cụ thể, giải đặc biệt của đợt quay số đầu tiên - chiếc xe máy điện VinFast Klara Neo đã được trao tận tay khách hàng Võ Thành Trí, thường trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Chia sẻ tại buổi trao giải, khách hàng Võ Thành Trí cho biết, anh quyết định tham gia bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam với mong muốn chủ động bảo vệ sức khỏe và tài chính cho bản thân và gia đình từ sớm. Bên cạnh các quyền lợi bảo hiểm phù hợp, chương trình khuyến mại “Đồng hành vững bước” với nhiều giải thưởng giá trị cũng là yếu tố khiến anh thêm yên tâm và quyết định tham gia sớm hơn, khi vừa được bảo vệ kịp thời, vừa có thêm cơ hội nhận những phần quà thiết thực và thật hạnh phúc khi hay đã trúng giải đặc biệt của đợt quay số đầu tiên.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam trao giải xe máy điện VinFast Klara Neo cho khách hàng Võ Thành Trí

Bên cạnh giải Đặc biệt, các giải Nhất và Nhì của đợt quay số đầu tiên cũng đã được Hanwha Life Việt Nam trao cho những khách hàng may mắn trên toàn quốc.

Trong đó, 2 giải Nhất là tivi Samsung Crystal UHD 4K 43 inch đã được trao cho khách hàng Võ Văn Tùng, thường trú tại TP. Đà Nẵng và khách hàng Nguyễn Ngọc Hương, thường trú tại tỉnh An Giang. 2 giải Nhì là tai nghe không dây Samsung Galaxy Buds3 được trao cho khách hàng Nguyễn Thụy Tường An, thường trú tại TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Trang, thường trú tại tỉnh Lâm Đồng.

Việc trao thưởng được Hanwha Life Việt Nam thực hiện minh bạch, đúng quy định, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng không chỉ trong hành trình bảo vệ sức khỏe và tài chính, mà còn mang đến những giá trị gia tăng thiết thực thông qua các chương trình khuyến mại quy mô lớn.

Chương trình khuyến mại “Đồng hành vững bước” của Hanwha Life Việt Nam mang đến cho khách hàng cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, được triển khai từ ngày 01/10/2025 đến 31/03/2026, gồm 6 đợt quay số hằng tháng (tổ chức lần lượt từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026) và 1 đợt quay số đặc biệt cuối chương trình (tháng 4/2026).

Đặc biệt, với hợp đồng được phát hành trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia cả 2 đợt quay số, gồm đợt quay tháng và đợt quay đặc biệt diễn ra vào cuối chương trình với cơ hội “rước” thêm xe ô tô Hyundai Tucson hoặc iPhone Air - mẫu iPhone mới nhất vừa ra mắt.

Chương trình áp dụng cho khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và có hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại, đồng thời hoàn tất thanh toán phí bảo hiểm kỳ đầu theo quy định. Với mỗi 10 triệu đồng phí bảo hiểm kỳ đầu, khách hàng sẽ nhận ngay 1 mã số dự thưởng (MSDT) để tham gia quay số. Càng có nhiều mã số dự thưởng, khách hàng càng gia tăng cơ hội trúng thưởng. Đặc biệt, mỗi MSDT là một cơ hội trúng thưởng độc lập, khách hàng có thể trúng nhiều giải thưởng trong cùng một đợt quay số.

Chương trình khuyến mại “Đồng hành vững bước” với tổng giá trị giải thưởng hơn 1,3 tỷ đồng.

Thông qua chương trình này, Hanwha Life Việt Nam mong muốn không chỉ mang đến cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn, mà còn khuyến khích khách hàng chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe và tài chính cho bản thân và gia đình.

Tham gia ngay bảo hiểm cùng Hanwha Life Việt Nam để vừa an tâm được bảo vệ sức khỏe và tài chính, vừa có cơ hội nhận nhiều giải thưởng giá trị trong chương trình khuyến mại “Đồng hành vững bước”./.