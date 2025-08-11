“Cùng Hanwha Life bảo vệ người chở che” - chiến dịch đồng hành cùng phụ nữ sống khỏe

(TBTCO) - Vừa qua, Hanwha Life Việt Nam đã chính thức triển khai chiến dịch “Cùng Hanwha Life bảo vệ người chở che” bao gồm chuỗi hoạt động ý nghĩa dành cho giới nữ như tầm soát ung thư miễn phí, trang bị kiến thức y khoa và tài chính, qua đó, Hanwha Life khẳng định vai trò tiên phong đồng hành cùng phụ nữ Việt trong hành trình chủ động chăm sóc sức khỏe và xây dựng tài chính vững vàng.

Trong gia đình Việt, người phụ nữ thường đóng vai trò chủ đạo trong việc chăm lo sức khỏe, nắm giữ tài chính và các quyết định chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, giữa nhịp sống tất bật, nhiều chị em vẫn chưa dành sự quan tâm đúng mức cho bản thân, đặc biệt là chủ động phòng tránh những căn bệnh nguy hiểm như ung thư.

Hanwha Life Việt Nam hiểu rằng, khi người phụ nữ được trang bị vững chắc kiến thức về sức khỏe và tài chính, điều đó không chỉ bảo vệ riêng họ mà còn tạo ra những thay đổi tích cực cho cả gia đình. Nhìn xa hơn, mỗi gia đình khỏe mạnh và có nền tảng tài chính sẽ là những viên gạch xây dựng nên một xã hội phát triển và thịnh vượng.

Xuất phát từ sự thấu hiểu ấy, công ty đã khởi xướng chiến dịch “Cùng Hanwha Life bảo vệ người chở che” với mong muốn khuyến khích phụ nữ luôn quan tâm và sớm đầu tư cho sức khỏe bản thân. Đây cũng là cách Hanwha Life thể hiện mong muốn trở thành một người bạn đồng hành tin cậy, luôn tiên phong bảo vệ sức khỏe và tài chính cho những người mẹ, người vợ,…đang giữ lửa tổ ấm của mình.

Là một phần của chiến dịch, Hanwha Life Việt Nam phối hợp cùng Viện Di truyền Y học (Gene Solutions) tặng 500 gói xét nghiệm tầm soát ung thư có nguy cơ di truyền phổ biến ở nữ giới, triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bắc Ninh và Đắk Lắk. Xét nghiệm này phân tích 10 gen liên quan đến 3 loại ung thư: vú, buồng trứng và đại trực tràng, giúp phát hiện sớm nguy cơ di truyền và hỗ trợ phụ nữ kịp thời hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Lưu Hồng Đăng, Bác sĩ Chuyên khoa 1 - Phó Giám đốc Y khoa Gene Solutions chia sẻ tại sự kiện của Hanwha Life Việt Nam.

Bên cạnh đó, người tham gia còn được tư vấn y khoa chuyên sâu từ các bác sĩ tư vấn di truyền của Gene Solutions. Trước và sau khi xét nghiệm, bác sĩ sẽ trực tiếp giải thích kết quả, giúp người tham gia hiểu rõ nguy cơ sức khỏe và các giải pháp phù hợp.

Không chỉ đồng hành cùng người phụ nữ, Hanwha Life còn thể hiện sự quan tâm chu đáo đến cả gia đình mà họ đang yêu thương chăm sóc với quyền lợi: nếu người tham gia có kết quả xét nghiệm dương tính, 3 người thân trực hệ sẽ được xét nghiệm miễn phí, từ đó mở rộng phạm vi phòng ngừa chủ động cho nhiều thế hệ trong gia đình.

Sự kiện đầu tiên của chương trình đã diễn ra tại Thanh Hóa vào ngày 3/8/2025, ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng phụ nữ tại địa phương.

Với ý nghĩa thiết thực, chiến dịch “Cùng Hanwha Life bảo vệ người chở che” đã nhận được sự tham gia tích cực của cộng đồng phụ nữ tại các sự kiện chăm sóc sức khỏe. Không chỉ vậy, chiến dịch còn có sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhiều gương mặt truyền cảm hứng trên các nền tảng mạng xã hội, giúp lan tỏa rộng rãi hơn thông điệp của chương trình đến cộng đồng.

Song song với các hoạt động cộng đồng, sự quan tâm dành cho phụ nữ của Hanwha Life Việt Nam còn thể hiện bằng những giải pháp bảo hiểm tích hợp quyền lợi thiết thực. Các sản phẩm như “Người bạn đồng hành - Vượt khó”, “Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo” và “Bảo hiểm Chăm sóc Y tế Toàn Cầu” được thiết kế bảo vệ toàn diện cho người tham gia, đặc biệt với các quyền lợi vượt trội trong việc chăm sóc sức khỏe cho nữ giới từ hành trình chuẩn bị làm mẹ, khi đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng như bệnh hiểm nghèo hay ung thư, góp phần tạo dựng “lá chắn” tài chính vững vàng cho người phụ nữ.

Sản phẩm bảo hiểm của Hanwha Life được tích hợp nhiều quyền lợi nổi bật dành cho phụ nữ Việt.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam cho biết: “Tại Hàn Quốc, trong mảng bảo hiểm và đặc biệt đối với nhóm phụ nữ, tập đoàn Hanwha thể hiện rõ nét định hướng thấu hiểu và đồng hành trọn vẹn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Tầm nhìn này được hiện thực hóa qua chiến lược đầu tư dài hạn như thành lập trung tâm LIFEPLUS Femtech Research Institute năm 2023, đây là trung tâm nghiên cứu tiên phong trong ngành tài chính tại Hàn Quốc tập trung vào nhóm nữ; hay, ra mắt sản phẩm dành riêng giới nữ vào năm 2024 và nhanh chóng nhận được sự yêu thích, tin chọn từ các khách hàng nữ.

Tại Việt Nam, chúng tôi tiếp tục kế thừa tinh thần nhân văn này của tập đoàn, khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình bảo vệ sức khỏe và tài chính cho phụ nữ. Hanwha Life Việt Nam không chỉ tích cực triển khai các chiến dịch thiết thực dành riêng cho giới nữ mà còn liên tục phát triển các sản phẩm đặc biệt sát hơn với nhu cầu thực tế của họ, từ đó, chúng tôi tạo ra giá trị bền vững và lâu dài cho khách hàng nữ nói riêng và cộng đồng nói chung”.

Với những giá trị tốt đẹp mang đến cho cộng đồng, Hanwha Life Việt Nam vinh dự được Vietnam Report vinh danh trong Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín 2025, đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp công ty giữ vững danh hiệu này, minh chứng cho vị thế của Hanwha Life và cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam./.