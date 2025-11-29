Chi trả 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà với người không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả

(TBTCO) - Khi chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tại 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, sẽ tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành hướng dẫn việc chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, bao gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 25/11, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung và Bộ Tài chính có Thông báo số 1059/TB-BTC ngày 27/11/2025 về việc thực hiện đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 380/NQ-CP, trong đó có việc chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH cho người hưởng tại 4 địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, để thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời cho người hưởng tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ cấp kinh phí để chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12/2025 cho Bảo hiểm xã hội 4 tỉnh trên vào tháng 12/2025 (bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân).

Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà với người không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả. Ảnh tư liệu

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân cho người hưởng, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời.

Căn cứ kinh phí Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp, Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện chuyển kinh phí cho Bưu điện tỉnh và phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt vào cùng kỳ chi trả tháng 12/ 2025 đảm bảo đầy đủ, kịp thời, linh hoạt, phù hợp tình hình bão, lũ, lụt của địa phương.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi trả và quản lý người hưởng của cơ quan bưu điện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội xây dựng kế hoạch chi trả chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026 vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12/2025; thực hiện truyền thông, thông báo tới người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng về việc chi trả gộp nêu trên.

Đặc biệt, tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng là người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả.

Đồng thời, tăng cường biện pháp quản lý người hưởng; chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên làm công tác chi trả quản lý người hưởng tại nơi cư trú để nắm bắt tình hình người hưởng, đặc biệt là người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân và người hưởng ủy quyền cho người khác.