(TBTCO) - Với mong muốn cùng khách hàng khởi đầu một mùa lễ hội thật đáng nhớ và rực rỡ, Ford Việt Nam và hệ thống đại lý triển khai chương trình "Vui Giáng sinh, mừng năm mới, cùng Ford đi tới", được áp dụng trên toàn quốc trong 3 ngày, từ ngày 11/12 đến 15h00 ngày 13/12/2025 với nhiều phần quà hấp dẫn.

Cụ thể, trong 3 ngày, từ ngày 11/12 đến 15h00 ngày 13/12/2025, mỗi khách hàng đặt mua bất kỳ dòng xe nào của Ford, bao gồm Ford Everest, Ford Territory, Ford Ranger, Ford Transit và Ford Mustang Mach-E, sẽ nhận ngay một mã quay thưởng may mắn của chương trình “Vui Giáng sinh, mừng năm mới, cùng Ford đi tới”. Sự kiện rút thăm trúng thưởng sẽ được diễn ra tại các đại lý ủy quyền của Ford vào 15h30 ngày 13/12.

Ford Việt Nam ra mắt chương trình ưu đãi hấp dẫn. Ảnh: CTV

Như một lời tri ân tới các khách hàng trong mùa lễ hội năm nay, chương trình "Vui Giáng sinh, mừng năm mới, cùng Ford đi tới" mang đến giải thưởng đa dạng với gần 4.000 quà tặng giá trị. Trong đó, giải đặc biệt là một chuyến du lịch Bắc Âu trị giá 250 triệu đồng đến Na Uy và Phần Lan trải nghiệm chiêm ngưỡng Cực Quang, thăm làng Ông già Noel, lái xe trượt tuyết chó husky và lưu trú tại lều băng.

Bên cạnh đó là 50 giải Iphone 17 Promax, cùng hàng trăm phần quà gia dụng cao cấp như máy lọc không khí 2tầng LG PuriCare, tivi LG 65 inch 4K, robot hút bụi Xiaomi, máy làm sạch thực phẩm Hurom... và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Bên cạnh những giải thưởng hấp dẫn, Ford Việt Nam sẽ tiếp tục nối dài chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ và quà tặng giá trị áp dụng từ ngày 1/12 đến 31/12/2025. Khách hàng mua xe sẽ nhận được mức hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% cùng nhiều phần quà kèm theo.

Cụ thể, Ford Ranger được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản Stormtrak, Wildtrak, Raptor, Ranger XLS và hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho phiên bản XL.

Với dòng xe Ford Everest Titanium 4x4, khách hàng sẽ nhận được gói quà tặng đặc quyền gồm 2 năm bảo hiểm vật chất và camera hành trình Mozhu S3 với tổng trị giá lên đến 34 triệu đồng hoặc khuyến mại giảm giá 25 triệu đồng.

Với dòng xe Ford Everest Titanium 4x2, khách hàng cũng sẽ nhận gói quà tặng đặc quyền gồm 2 năm bảo hiểm vật chất và camera hành trình Mozhu S3 với tổng trị giá lên đến 30 triệu đồng hoặc khuyến mại giảm giá 20 triệu đồng.

Đối với các phiên bản Everest Ambient, Sport và Sport Special Edition, gói dán phim cách nhiệt 3M cao cấp Ford Advanced trị giá 10 triệu đồng sẽ được tặng kèm cho khách hàng.

Cùng với đó, các phiên bản Ford Transit Trend và Transit Premium 16 chỗ đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ được đóng góp bởi Ford Việt Nam và hệ thống đại lý, căn cứ trên mức lệ phí trước bạ 6% (xe bán tải) hoặc 2% (xe du lịch) được áp dụng chung cho tất cả các tỉnh, thành phố.