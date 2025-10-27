Thuế tỉnh Điện Biên trao thưởng hóa đơn may mắn quý I và II/2025

(TBTCO) - Mới đây, Thuế tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình trao thưởng “Hóa đơn may mắn” đối với các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng trong quý I và II/2025.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Thuế tỉnh Điện Biên và trực tuyến đến các Thuế cơ sở có cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng.

Theo Thuế tỉnh Điện Biên, thể lệ của Chương trình “Hóa đơn may mắn” là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ do các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên cung cấp.

Ông Dương Duy Bẩy - Phó trưởng Thuế tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát trao thưởng cho các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng tại chương trình.

Chương trình được thực hiện đối với các hóa đơn có ngày lập trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/6/2025. Trước đó, vào ngày 3/10/2025, đơn vị đã tổ chức thành công Chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I, quý II/2025, đã lựa chọn được 42 hóa đơn may mắn trúng thưởng. Kết quả trúng thưởng đã được công khai trên Trang thông tin điện tử và kênh thông tin mạng xã hội Zalo, fanpage của Thuế tỉnh Điện Biên.

Trong tổng số 42 giải thưởng thuộc về các chủ nhân hóa đơn may mắn của quý I, quý II/2025 đã được Thuế tỉnh liên hệ thông báo trao thưởng, có 20 cá nhân, hộ kinh doanh đã đến tham dự chương trình trao thưởng tại Thuế tỉnh Điện Biên và 8 cá nhân đến tham dự trao thưởng tại điểm cầu các Thuế cơ sở.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Duy Bẩy - Phó trưởng Thuế tỉnh Điện Biên chúc mừng các cá nhân, hộ kinh doanh có hóa đơn trúng thưởng.

Lãnh đạo Thuế cơ sở 5 trao giải Nhất cho cá nhân trúng thưởng hóa đơn may mắn.

Ông Bẩy nhấn mạnh, các tổ chức, cá nhân người nộp thuế, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, chung tay cùng ngành Thuế tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, đồng thời khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn và yêu cầu người bán hàng ghi đầy đủ thông tin cá nhân của người mua như: mã số thuế, số căn cước công dân hoặc hộ chiếu, để đảm bảo lợi ích của chính mình và đón nhận cơ hội may mắn trúng thưởng.

Việc thực hiện chương trình đã mang lại nhiều lợi ích cho người mua như chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hóa, hưởng các dịch vụ kèm theo, bảo hành sản phẩm... Qua đó, góp phần tác động mạnh mẽ tới người bán, tạo minh bạch trong giao dịch mua bán cũng như kê khai đầy đủ thuế từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và có tác động tích cực, lâu dài, bền vững đối với công tác quản lý thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hướng tới xã hội số./.