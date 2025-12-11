(TBTCO) - Trong bối cảnh hệ thống báo cáo tài chính công của Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại và minh bạch, việc học tập kinh nghiệm quốc tế trở nên cần thiết. Chuyến công tác của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Italia vừa qua đã mở ra nhiều gợi ý quan trọng cho quá trình hoàn thiện Báo cáo tài chính Chính phủ và rút ngắn thời gian quyết toán ngân sách nhà nước.