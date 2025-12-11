|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525 ▼2K
|1,545 ▼2K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,525 ▼2K
|15,452 ▼20K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,525 ▼2K
|15,453 ▼20K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,496
|1,521
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,496
|1,522
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,481
|1,511
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|144,604
|149,604
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|105,986
|113,486
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|95,408
|102,908
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|8,483
|9,233
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|8,075
|8,825
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|55,665
|63,165
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525 ▼2K
|1,545 ▼2K
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525 ▼2K
|1,545 ▼2K
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525 ▼2K
|1,545 ▼2K
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525 ▼2K
|1,545 ▼2K
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525 ▼2K
|1,545 ▼2K
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525 ▼2K
|1,545 ▼2K
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525 ▼2K
|1,545 ▼2K
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525 ▼2K
|1,545 ▼2K
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525 ▼2K
|1,545 ▼2K
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525 ▼2K
|1,545 ▼2K
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,525 ▼2K
|1,545 ▼2K