Đà Nẵng khơi động lực tăng trưởng từ mô hình kinh tế tiên phong

(TBTCO) - TP. Đà Nẵng đang chạy đua với thời gian để sớm đưa vào vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do - những mô hình kinh tế mới được kỳ vọng sẽ tạo ra sức bật tăng trưởng mạnh mẽ.

Giữ đà tăng trưởng

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, sau sáp nhập, kinh tế Đà Nẵng vẫn duy trì đà tăng trưởng bứt phá, dù chịu tác động không nhỏ của thiên tai, bão lũ. GRDP năm 2025 của Đà Nẵng ước tăng 9,18%, dự kiến xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trên cả nước - vị trí phản ánh sức bật mạnh mẽ của kinh tế địa phương.

Các trụ cột kinh tế của Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng vững chắc. Dịch vụ và du lịch vẫn là điểm sáng nổi bật. Lượng khách lưu trú năm 2025 dự kiến đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15% so với năm 2025; doanh thu từ lưu trú, ăn uống, lữ hành ước vượt 60.000 tỷ đồng, tăng 21%. Hoạt động xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, kim ngạch đạt 4,53 tỷ USD, tăng 12%. Sản xuất công nghiệp giữ nhịp phục hồi, chỉ số IIP năm 2025 ước tăng 8 - 9%.

Dòng vốn đầu tư tiếp tục đổ mạnh vào Đà Nẵng sau sáp nhập. Tính đến cuối tháng 11/2025, Đà Nẵng thu hút 502,88 triệu USD vốn FDI, tăng 5,6% so với cùng kỳ; vốn đầu tư trong nước đạt hơn 209.782 tỷ đồng, tăng tới 189,3%. Tổng thu ngân sách năm 2025 ước đạt 59.069 tỷ đồng, hoàn thành 109,1% dự toán. Những con số này cho thấy rõ nỗ lực và hiệu quả điều hành của thành phố trong việc giữ vững và củng cố động lực tăng trưởng.

Đà Nẵng đang phát huy lợi thế về cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực phát triển mới. Ảnh: Hoàng Anh.

Không chỉ duy trì các động lực truyền thống, Đà Nẵng còn ghi dấu bằng các mô hình kinh tế mới như Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế. Những cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Đà Nẵng đang phát huy hiệu quả, giúp thu hút dòng vốn đầu tư và tạo động lực phát triển.

Đối với Trung tâm Tài chính quốc tế, Đà Nẵng đã chuẩn bị quỹ đất sạch, thành lập Hội đồng Tư vấn Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam gồm các chuyên gia tài chính - công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước; phân công nhân lực vận hành thử các bộ phận; cải tạo không gian tại Công viên phần mềm số 2 để triển khai xây dựng trung tâm. Đà Nẵng cũng đã ký 20 biên bản hợp tác với các định chế tài chính - công nghệ toàn cầu. Đặc biệt, hơn 60 nhà đầu tư đã bày tỏ mong muốn trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, cho thấy sức hút lớn của mô hình này.

Song song đó, Khu thương mại tự do Đà Nẵng, với quy mô 1.881 ha, đang trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm - Phó Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng, mô hình này sở hữu cơ chế vượt trội, tạo động lực tăng trưởng mới, thu hút chuyên gia và nhân tài quốc tế, đồng thời mời gọi các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực ưu tiên. Việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do sẽ đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao, điểm kết nối quan trọng của khu vực và toàn cầu.

Tăng tốc phát triển

Thành ủy Đà Nẵng đã thông qua chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 phấn đấu đạt từ 11% trở lên. Đây là mục tiêu tăng trưởng rất cao. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Huy động nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng chiến lược Trong giai đoạn 2025 - 2030, TP. Đà Nẵng sẽ triển khai đầu tư nhiều dự án hạ tầng chiến lược, công trình mang tính biểu tượng. Trong đó, sẽ đầu tư một số tuyến đường sắt đô thị; công trình kết nối giao thông ngầm qua sân bay quốc tế Đà Nẵng; đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu; nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai... Ngoài ra, đẩy mạnh thu hút dự án, nhà đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) để xây dựng hạ tầng trọng yếu, thu hút nhà đầu tư chiến lược tại Khu thương mại tự do, Khu kinh tế mở Chu Lai, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Kêu gọi dự án đầu tư có quy mô lớn, nhà đầu tư tiềm lực vào các lĩnh vực phát triển công nghệ cao, vi mạch, bán dẫn, công nghệ thông tin, cơ khí, ô tô, sâm Ngọc Linh, quế Trà My...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I; năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

TP. Đà Nẵng cũng đứng trước thời cơ lịch sử, khi không gian phát triển rộng mở, quy mô kinh tế được nâng lên; các cơ chế, chính sách đặc thù đang phát huy hiệu quả; niềm tin và sự kỳ vọng của Trung ương dành cho thành phố ngày càng lớn.

Vì vậy, bên cạnh công tác xây dựng Đảng, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phải tập trung cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, thành phố phải thúc đẩy mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng mô hình “Chính quyền số - Đô thị thông minh - Nền hành chính hiện đại”; đưa hoạt động chỉ đạo, điều hành của thành phố lên môi trường số, dựa trên dữ liệu. Đồng thời, phát triển hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy mô hình 3 nhà: “nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp”; tăng cường thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ triển khai hiệu quả Đề án Chuyển đổi số, Đề án Phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế; cải thiện chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số Đổi mới sáng tạo (PII), chỉ số chuyển đổi số (DTI); tiếp tục tái cấu trúc, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư và giải quyết các thủ tục cho nhân dân.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương ban hành sẽ tạo bứt phá tăng trưởng kinh tế, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách tốt nhất, ưu việt nhất để áp dụng cho thành phố, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Thành phố xác định việc vận hành thành công Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng là trách nhiệm chính trị, là lời hứa với Trung ương, với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cả nước và quốc tế. Vì vậy, không được phép chậm, không được phép sai nhịp, phải phối hợp đồng bộ với các cơ quan Trung ương.

“Phát huy tốt những lợi thế về cơ chế, chính sách đặc thù này ngay trong năm 2026 là điều kiện tiên quyết, nền móng cần thiết để thành phố tạo được những bước đi vững chắc, hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam; là địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của thế giới” - ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.