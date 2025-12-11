Nhiều chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực hoàn thành xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh

(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp gần 43.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025. Trong đó nhiều chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã hoàn thành 100% nhiệm vụ trước thời hạn.

Tuân thủ đúng quy trình, quy định

Thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính giao, Cục Dự trữ Nhà nước ban hành các quyết định giao các chi cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp hơn 49.821 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025, bổ sung học kỳ I năm 2025 -2026. Trong đó xuất cấp hơn 49.212 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ ở 31 tỉnh, thành phố; xuất cấp hơn 609 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ học viên của: Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78, Trường dự bị đại học (DBĐH) dân tộc Trung ương, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường DBĐH dân tộc Sầm Sơn; Trường DBĐH dân tộc trung ương Nha Trang, Trường DBĐH TP. Hồ Chí Minh. Thời gian hoàn thành xuất cấp đến 30/11/2025.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên. Ảnh: Đức Thanh.

Để đảm bảo việc giao nhận số lượng gạo trên đúng tiến độ và chất lượng, các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức giao, nhận gạo. Cụ thể, trực tiếp vận chuyển gạo đến Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78 theo kế hoạch phân bổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp vận chuyển gạo đến Trường DBĐH dân tộc Trung ương, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường DBĐH dân tộc Sầm Sơn; Trường DBĐH dân tộc trung ương Nha Trang, Trường DBĐH TP. Hồ Chí Minh theo kế hoạch phân bổ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Các đơn vị dự trữ nhà nước khu vực đã khẩn trương liên hệ với UBND, sở giáo dục và đào tạo của 31 tỉnh, thành phố sớm ban hành kế hoạch phân bổ, phương án và thời gian tiếp nhận gạo để tổ chức việc giao nhận. Ban lãnh đạo các đơn vị dự trữ nhà nước khu vực cũng đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố nhanh chóng triển khai kế hoạch, phương án và thời gian nhận gạo, đảm bảo kịp thời, an toàn, đúng quy định.

Lũy kế tính từ đầu năm đến ngày 21/11/2025, Cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp tổng số 120.898 tấn gạo. Trong đó: hỗ trợ Tết Nguyên đán 6.040 tấn; hỗ trợ giáp hạt là 4.267 tấn; hỗ trợ học sinh là 88.993 tấn gạo; hỗ trợ trồng rừng là 657 tấn; hỗ trợ thiên tai, mưa lũ là 20.909 tấn.

Ngay sau khi UBND các tỉnh ban hành quyết định tiếp nhận, phân bổ gạo, các đơn vị dự trữ nhà nước khu vực triển khai ngay công tác đấu thầu, lựa chọn đơn vị thực hiện bốc xếp, vận chuyển và bảo hiểm gạo trong quá trình vận chuyển. Trong đó chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến thị trường để xây dựng, phê duyệt dự toán, làm cơ sở báo cáo dự toán chi phí xuất hàng gửi Cục Dự trữ Nhà nước trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Căn cứ quy định hiện hành, các đơn vị dự trữ nhà nước khu vực triển khai lập phương án xuất gạo hỗ trợ, trong đó phân công cụ thể cho các phòng nghiệp vụ và đơn vị dự trữ nhà nước khu vực để chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao gồm: kiểm tra chất lượng, lấy mẫu, xuất kho, lập hồ sơ giao nhận, bố trí cán bộ áp tải và phối hợp với các nhà thầu bốc xếp, vận chuyển, bảo hiểm.

Thực hiện quyết định trên, đến nay, nhiều chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã hoàn thành việc xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2024 - 2025. Qua triển khai, việc phối hợp giữa các đơn vị dự trữ nhà nước khu vực và chính quyền các địa phương được thực hiện nhịp nhàng, nhanh chóng.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thực hiện xuất cấp Cục Dự trữ Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia để xuất cấp hỗ trợ nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả sau các cơn bão trong thời gian vừa qua; đồng thời chủ động phối hợp để xuất cấp phòng, chống thiên tai, bão lũ trong thời gian tới.

Theo thông tin từ Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ - Cục Dự trữ Nhà nước, tính đến ngày 9/12/2025, ngành Dự trữ nhà nước đã xuất cấp, vận chuyển, bàn giao 42,907,8 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025. Trong đó nhiều chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã hoàn thành 100% nhiệm vụ trước thời hạn.

Theo ông Hoàng Văn Quyết - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI, đến các ngày (31/10, 6/11, 27/10, 14/10), đơn vị đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bàn giao hơn 9.412 tấn gạo từ nguồn DTQG để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025 trên địa bàn 4 tỉnh (Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La), đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Theo ông Phạm Việt Hà - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI cho biết, trong 3 ngày (23/10, 16/11, 4/11/2025) đơn vị đã hoàn thành xuất cấp hơn gần 6.039 tấn gạo từ nguồn DTQG để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025 trên địa bàn 3 tỉnh (Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn), đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và đúng thời gian và địa điểm theo quy định, đảm bảo thủ tục và an toàn về mọi mặt.

Theo ông Nguyễn Minh Trí - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ khu vực II, trong 3 ngày (11/10, 13/10 và ngày 5/11/2025), Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã hoàn thành xuất cấp 488,415 tấn gạo từ nguồn DTQG để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025 trên địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Quá trình thực hiện được đảm bảo kịp thời và đã hoàn thành trước thời hạn yêu cầu của Cục Dự trữ Nhà nước.

Theo thông tin từ Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ - Cục Dự trữ Nhà nước, đến ngày 9/12/2025, vẫn còn có 6 địa phương chưa có quyết định phân bổ cũng như đề nghị gia hạn thời gian phân bổ và cấp phát gạo (tỉnh Phú Thọ, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Vĩnh Long, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Cần Thơ).

Đơn cử như UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản số 2116/UBND-TH đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước báo cáo Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt thời gian giao nhận gạo đến 31/12/2025, bởi do điều kiện sáp nhập các đơn vị hành chính theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh Quảng Trị phải thực hiện thẩm định và ban hành quyết định quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định đối tượng thụ hưởng để hướng dẫn các địa phương, cơ sở giao dục xét duyệt, trình phê duyệt học sinh, học viên bán trú thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP.

Hay UBND tỉnh Vĩnh Long có văn bản số 4876/UBND-TH đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIV cho gia hạn thời gian phân bổ và cấp phát gạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến cuối năm 2025, do tình hình sáp nhập đơn vị hành chính, một số địa phương thuộc vùng đồng bào thiểu số, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đạt nông thôn mới nên việc rà soát đối tượng thụ hưởng cần đầy đủ, chi tiết.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng có văn bản số 10228/UBND-KT9 ngày 28/11/2025 đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước và Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực I xem xét điều chỉnh thời gian giao nhận gạo hoàn thành trước ngày 25/12/2025.