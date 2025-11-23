Chính phủ hỗ trợ 1.100 tỷ đồng và 4.000 tấn gạo cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk

(TBTCO) - Trong ngày 23/11/2025, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh (Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra; Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 4.000 gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng bị thiệt hại do mưa lũ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg ngày 23/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk (trong đó: tỉnh Khánh Hòa 150 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 300 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 18147/BTC-NSNN ngày 23/11/2025.

Người dân xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk nhận gạo dự trữ quốc gia. Ảnh: Vũ Đức Nghị

Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Đồng thời, quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

* Trong ngày 23/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đã ký Quyết định số 3929/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Theo đó, Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

* Triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 732/QĐ-CDT giao nhiệm vụ cho các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI, XII, XIII thực hiện xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Cụ thể, Cục Dự trữ nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI xuất cấp 1.000 tấn gạo cho Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII xuất cấp bổ sung 2.000 tấn gạo cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII xuất cấp bổ sung 1.000 tấn gạo cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Chi cục Dự trữ nhà nước XI, XII, XIII vận chuyển từ kho dự trữ quốc gia đến địa điểm, giao nhận cụ thể theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân 3 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, với thời gian xuất cấp từ ngày 23/11/2025 đến hết ngày 20/12/2025.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII xuất cấp, vận chuyển, bàn giao 2.000 tấn gạo (đợt 1) cho tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Vũ Đức Nghị

Cục Dự trữ Nhà nước chỉ đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước 2 khu vực nêu trên khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân 3 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng để xuất cấp, giao, nhận gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; thực hiện đúng quy trình, trình tự, thủ tục xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực kịp thời báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước để xem xét, chỉ đạo.