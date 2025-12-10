Hà Nội sắp khai trương sàn giao dịch công nghệ, nhiều chính sách mở đường cho tài sản số

(TBTCO) - Hà Nội sắp khai trương chính thức sàn giao dịch công nghệ, tới đây có thể bổ sung chức năng sàn giao dịch tài sản số cùng loạt nghị quyết hỗ trợ cho tài sản số.

Nhiều chính sách hỗ trợ

Theo kế hoạch, vào ngày 22/12, Thành phố Hà Nội sẽ bấm nút khai trương chính thức Sàn giao dịch công nghệ. Đây là thông tin được TS. Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, chia sẻ tại Diễn đàn quản trị doanh nghiệp Việt Nam 2025 (VCG Forum 2025) với chủ đề “Khai phá tiềm năng tài sản số”.

Theo TS. Trần Anh Tuấn, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo thành phố bổ sung chức năng sàn giao dịch tài sản số vào sàn này. Hà Nội có thể thực hiện được điều này, bởi vì Hà Nội có Luật Thủ đô. Thành phố có đủ điều kiện pháp lý để triển khai nhờ Luật Thủ đô (sửa đổi), khung pháp lý đặc thù giúp Hà Nội thí điểm các cơ chế mới.

"Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục sửa đổi Luật Thủ đô để cập nhật tất cả những mô hình, chính sách mới nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh quốc tế cho Hà Nội. Quan điểm của Hà Nội bây giờ là không nhìn lại phía sau, không so với trong nước, mà chỉ so với nước ngoài và khu vực quốc tế. Dù chưa được định vị là IFC, nhưng chắc chắn trong tương lai gần Hà Nội sẽ là một trung tâm tài chính quốc tế". TS. Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

Tới đây, Hà Nội sẽ ban hành 6 nghị quyết quan trọng nhằm nâng cao sức cạnh tranh. Trong đó gồm Nghị quyết về sandbox - cơ chế thử nghiệm linh hoạt cho đổi mới sáng tạo, đánh dấu lần đầu tiên một địa phương có nghị quyết sandbox riêng. Bốn nhóm lĩnh vực ưu tiên được đưa vào gồm tài sản số, công nghệ tài chính, đô thị thông minh và ứng dụng dữ liệu.

Cùng đó, Hà Nội sẽ ban hành Nghị quyết về thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm. Hà Nội đã chi ngay 400 - 600 tỷ đồng, vận hành theo cơ chế thị trường, tách khỏi rào cản ngân sách, sẵn sàng chia sẻ rủi ro cùng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo TS. Trần Anh Tuấn, Hà Nội đang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên. Con số này không thể bền vững nếu không dựa vào mô hình tăng trưởng mới, đặc biệt là kinh tế số. TS. Trần Anh Tuấn cho biết, Hà Nội đang "đốt đuốc" tìm kiếm các kiến trúc sư trưởng cho các lĩnh vực kể cả lĩnh vực này cùng mảng dữ liệu, phần cứng, bán dẫn và kêu gọi các nhà đầu tư, nhà sáng lập.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) cũng nhấn mạnh, đang có những tín hiệu tích cực từ hành lang pháp lý, chính sách, điển hình như Nghị quyết 05 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, hay những chỉ đạo quyết liệt về việc Việt Nam “không thể đứng ngoài xu thế thời đại”.

Cùng đó, Chính phủ cũng đang gấp rút xây dựng khung pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế. TS. Trần Quý - Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam cho biết, hiện TP.HCM và Đà Nẵng đang tích cực hoàn thiện khung vận hành cho các trung tâm tài chính quốc tế, để đưa những cơ chế đặc thù vào thực tế.

Hệ sinh thái quanh ngành công nghệ mới

Diễn đàn quản trị doanh nghiệp Việt Nam 2025 (VCG Forum 2025) với chủ đề “Khai phá tiềm năng tài sản số”, do Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) và Tạp chí điện tử Nhà quản trị tổ chức ngày 10/12

Cũng theo TS. Trần Quý, Nghị quyết 05/2025/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hoá dự kiến cấp phép cho tối đa 5 doanh nghiệp lập sàn giao dịch mã hóa. Con số này không ít, nhất là khi so với số lượng sàn giao dịch thị trường chứng khoán. Ông cũng nhấn mạnh sự phát triển của thị trường tài sản số cũng không thể chỉ nhìn vào số lượng các đơn vị này.

Theo Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam, điều quan trọng không phải ít hay nhiều, mà là cách quản lý và chuẩn hóa thị trường ngay từ bước đầu tiên.

Ông Quý cho rằng, tài sản số chỉ thực sự có giá trị và tính hợp pháp khi đáp ứng hai điều kiện nền tảng. Thứ nhất, tài sản đó phải gắn với quyền tài sản được pháp luật công nhận. Thứ hai, tài sản phải tồn tại trong một hệ sinh thái đầy đủ, bao gồm các khâu thẩm định giá, lưu ký, giám sát, và vận hành tương tự như thị trường bất động sản hay chứng khoán. Một bất động sản chỉ trở thành tài sản có giá trị khi có đơn vị định giá độc lập và cơ chế pháp lý rõ ràng. Tương tự, tài sản số cũng vậy.

Nghị quyết 05 thực chất nhằm tạo cầu nối giữa phần chìm (hệ quả của thời kỳ tài sản số hoạt động tự do, không luật lệ) và phần nổi (bao gồm khung pháp lý, quy định và hệ thống quản lý). Việc kết nối này thực hiện thông qua hai yếu tố, gồm niềm tin xây dựng bằng cách đưa pháp luật và cơ chế giám sát và sự đồng bộ về công nghệ giúp việc quản trị tài sản số diễn ra minh bạch, an toàn.