Cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện bình ổn giá

(TBTCO) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá chuyển trách nhiệm triển khai bình ổn giá của UBND cấp huyện trước đây cho UBND cấp xã thực hiện để bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là một trong những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua chiều ngày 10/12.

Các nội dung sửa đổi chính tại Luật liên quan nhiều đến phân cấp thẩm quyền, danh mục hàng hóa - dịch vụ do Nhà nước định giá, điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và quy định về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật hiện hành. Các sửa đổi mang tính kỹ thuật nhưng có ý nghĩa thể chế quan trọng, nhằm bảo đảm tính liên thông, linh hoạt và khả thi khi thực thi ở các cấp chính quyền.

Cụ thể, để bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện bình ổn giá của UBND cấp huyện cho UBND cấp xã thực hiện, đồng thời với cơ chế phân cấp trong bình ổn giá hiện hành tại luật, tạo tính linh hoạt, chủ động cho địa phương trong việc thực hiện bình ổn giá trên địa bàn, phù hợp với điều kiện nguồn lực tại địa phương khi bỏ cấp huyện.

Trong quá trình góp ý, một số ý kiến đại biểu cho rằng khối lượng công việc ở cấp xã đang rất lớn nên đề nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu, xem xét và có đánh giá cụ thể để đảm bảo tính khả thi khi giao cấp xã thực hiện bình ổn giá.

Chính phủ giải trình cho biết, hiện nay, theo cơ chế phân cấp, phân quyền tại Luật Giá, các UBND cấp tỉnh đều đã ban hành các quyết định phân công quản lý giá tại địa bàn trong đó đã giao các nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cụ thể cho các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính cấp dưới thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giá tại địa phương. Quy định trên sẽ tạo sự đồng bộ trong việc triển khai thực hiện tới từng đối tượng của chính sách bình ổn giá khi bỏ cấp huyện.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra và ý kiến của đại biểu Quốc hội, Luật đã được Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện theo hướng sửa đổi tên một số hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá và thẩm quyền hình thức định giá tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Luật Giá năm 2023 để phù hợp với các pháp luật chuyên ngành mới được sửa đổi, bổ sung. Qua đó cũng khắc phục vướng mắc của một số địa phương và bộ ngành trong quá trình triển khai thực hiện công tác định giá nhà nước.

Về thẩm định giá, Luật bãi bỏ quy định trường hợp thành viên góp vốn là tổ chức thì người đại diện theo ủy quyền của tổ chức góp vốn phải là người có thể thẩm định viên về giá, qua đó giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với tổ chức góp vốn, giảm bớt chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Để thống nhất với quy định tại Luật Thanh tra, Luật đã sửa đổi chủ thể thực hiện hoạt động thanh tra trong lĩnh vực giá quy định tại khoản 1 điều 70 từ "cơ quan thanh tra tài chính" sang "cơ quan thanh tra thực hiện chức năng thanh tra trong lĩnh vực giá theo quy định của pháp luật về thanh tra". Đồng thời, giữ quy định về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá, bảo đảm công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá vẫn tiếp tục thực hiện như hiện hành và không bị gián đoạn.

Luật bổ sung dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ số tập trung, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và thẩm quyền định giá do UBND cấp tỉnh định giá cụ thể để giải quyết vướng mắc của một số địa phương trong quá trình thu tiền sử dụng dịch vụ này.

Liên quan đến danh mục bình ổn giá, một số đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát danh mục hàng hóa và dịch vụ bình ổn giá để phản ánh đúng tính chất thiết yếu, mức độ rủi ro biến động giá cũng như mức độ can thiệp của nhà nước. Có ý kiến đề nghị bỏ thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản ra khỏi danh mục và điều tiết bằng công cụ kinh tế thị trường.

Theo báo cáo giải trình của Chính phủ, Luật Giá năm 2023 đã điều chỉnh đưa ra khỏi danh mục các mặt hàng không còn phù hợp và bổ sung một số mặt hàng thiết yếu trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện 10 năm qua. Mặt khác, sau 1 năm thực hiện, giá cả các mặt hàng cơ bản không biến động lớn nên chưa cần điều chỉnh danh mục bình ổn giá.

Đối với thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, đây là mặt hàng thiết yếu với sản xuất chăn nuôi, chi phí thức ăn chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành. Vì vậy, trong quá trình xây dựng Luật Giá năm 2023, Quốc hội đã đánh giá rất kỹ khi đưa mặt hàng này vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá.