Ngày 9/12: Giá heo hơi chững lại sau chuỗi ngày tăng mạnh liên tiếp

Giá heo hơi hôm nay (9/12) biến động trái chiều, nhiều nơi giảm 1.000 đồng/kg. Thị trường vẫn duy trì mức 57.000 - 61.000 đồng/kg trên cả nước.

Giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều, đặc biệt tại khu vực phía Bắc là nơi vừa trải qua giai đoạn tăng giá mạnh liên tiếp. Sau nhiều phiên lập đỉnh, giá heo hơi tại Phú Thọ và Ninh Bình bất ngờ giảm 1.000 đồng/kg, đưa mức thu mua về 60.000 đồng/kg. Đây là tín hiệu điều chỉnh đầu tiên sau hơn một tuần thị trường liên tục đi lên.

Hiện giá heo hơi ở miền Bắc dao động từ 59.000 đến 61.000 đồng/kg. Ba địa phương gồm Lạng Sơn, Điện Biên và Lai Châu tiếp tục giữ mức thấp nhất là 59.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại duy trì giao dịch trong biên độ 60.000 - 61.000 đồng/kg, phản ánh nhu cầu thu mua vẫn ổn định dù áp lực điều chỉnh đã xuất hiện.

Sự giảm giá tại một số địa phương được các thương lái lý giải do nguồn cung ngắn hạn tăng nhẹ khi nhiều hộ chăn nuôi bán ra để đón sóng thị trường. Tuy nhiên, xu hướng này chưa tạo ra tác động mạnh lên mặt bằng giá chung của toàn khu vực.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục ghi nhận chuyển động phân hóa. Cụ thể, Thanh Hóa giảm 1.000 đồng/kg xuống mức 60.000 đồng/kg, đánh dấu phiên điều chỉnh sau nhiều ngày giữ giá cao. Trái lại, Quảng Trị và Quảng Ngãi tiếp tục tăng lên 59.000 đồng/kg, cho thấy nhu cầu thu mua tại hai địa phương này vẫn ở mức cao.

Giá heo hơi toàn khu vực hiện dao động từ 58.000 - 61.000 đồng/kg. Nghệ An tiếp tục là địa phương dẫn đầu với mức thu mua 61.000 đồng/kg, nhờ nguồn cung khan hiếm và nhu cầu chế biến tăng trước mùa cao điểm cuối năm.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục xu hướng tăng, dù mức điều chỉnh không quá lớn. Đồng Nai tăng thêm 1.000 đồng/kg, chạm mức 61.000 đồng/kg là cao nhất khu vực. TP Hồ Chí Minh cũng tăng lên 60.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá heo hơi miền Nam hiện dao động từ 57.000 - 62.000 đồng/kg. Các tỉnh như Bình Dương, Long An, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giữ mức ổn định 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Toàn quốc hiện hình thành mặt bằng giá chung từ 57.000 - 61.000 đồng/kg. Dù thị trường có những điều chỉnh nhẹ ở phía Bắc và miền Trung, xu hướng chung vẫn nghiêng về tăng giá do nguồn cung không quá dồi dào và nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu cải thiện./.