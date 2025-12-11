11/12: Giá bạc nối dài đà tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/12) bật tăng trước thềm cuộc họp của FED, khi nhà đầu tư giữ tâm lý lạc quan và tận dụng cơ hội mua vào. Cụ thể, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.983.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.013.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 61,01 USD/ounce, tăng 2,72 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay bật tăng trước thềm cuộc họp của FED. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nối đà tăng, niêm yết ở mức 2.299.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.370.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.983.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.013.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.985.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.018.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.606.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.611.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 11/12/2025:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.983.000 2.013.000 1.985.000 2.018.000 1 kg 52.871.000 53.669.000 52.923.000 53.820.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.990.000 2.021.000 1.992.000 2.022.000 1 kg 53.077.000 53.881.000 53.119.000 53.932.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 61,01 USD/ounce, tăng 2,72 USD so với sáng 10/12.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire, giá bạc dù biến động mạnh nhưng vẫn duy trì xu hướng tích cực sau khi vượt ngưỡng 60 USD/ounce.

Christopher Lewis cho biết, trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), các nhịp điều chỉnh vẫn được xem là cơ hội mua vào, với các vùng hỗ trợ quan trọng nằm quanh 57,50 USD/ounce và 55 USD/ounce.

Trong trường hợp giá xuất hiện làn sóng bán tháo, ông cho rằng nhiều nhà đầu tư sẽ xem đây là sự điều chỉnh cần thiết để tái tham gia thị trường. Khi đó, mốc 57,50 USD/ounce và 55 USD/ounce được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hỗ trợ vững chắc.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 11/12/2025: