Ngày 8/12: Giá bạc tiếp đà tăng
Sáng 8/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,360 USD/oune
Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 8/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.196.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.264.000 đồng/lượng (bán), ổn định so với phiên 7/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng đồng loạt ổn định, hiện niêm yết ở mức 1.901.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.931.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.903.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.937.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 8/12/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.901.000

1.931.000

1.903.000

1.937.000

1 kg

50.694.000

51.492.000

50.746.000

51.643.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.909.000

1.939.000

1.910.000

1.941.000

1 kg

50.900.000

51.704.000

50.942.000

51.755.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 8/12/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.196.000

2.264.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

58.559.854

60.373.182

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 8/12/2025:

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

1 ounce

1.538.000

1.543.000

1 lượng

185.422

186.058

1 chỉ

1.854.000

1.861.000

1 kg

49.446.000

49.615.000

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:40:41 sáng 8/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,360 USD/oune, tăng so với mốc 58,3 USD/oune trong phiên giao dịch sáng 7/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.538.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.543.000 đồng/oune ở chiều bán ra.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:40:41 sáng 8/12/2025

