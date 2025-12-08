Ngày 8/12: Giá bạc tiếp đà tăng

Mở đầu phiên giao dịch đầu tuần mới, giá bạc thế giới có xu hướng tiếp tục tăng. Trong nước, thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp vẫn neo ở mức giá cũ.

Sáng 8/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,360 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 8/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.196.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.264.000 đồng/lượng (bán), ổn định so với phiên 7/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng đồng loạt ổn định, hiện niêm yết ở mức 1.901.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.931.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.903.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.937.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 8/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.901.000 1.931.000 1.903.000 1.937.000 1 kg 50.694.000 51.492.000 50.746.000 51.643.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.909.000 1.939.000 1.910.000 1.941.000 1 kg 50.900.000 51.704.000 50.942.000 51.755.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 8/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.196.000 2.264.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 58.559.854 60.373.182

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 8/12/2025:

Đơn vị VND Mua vào Bán ra 1 ounce 1.538.000 1.543.000 1 lượng 185.422 186.058 1 chỉ 1.854.000 1.861.000 1 kg 49.446.000 49.615.000

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:40:41 sáng 8/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,360 USD/oune, tăng so với mốc 58,3 USD/oune trong phiên giao dịch sáng 7/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.538.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.543.000 đồng/oune ở chiều bán ra.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:40:41 sáng 8/12/2025