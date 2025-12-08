Ngày 8/12: Giá bạc tiếp đà tăng

|Sáng 8/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,360 USD/oune
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng đồng loạt ổn định, hiện niêm yết ở mức 1.901.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.931.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.903.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.937.000 đồng/lượng (bán ra).
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 8/12/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
Tp. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.901.000
|
1.931.000
|
1.903.000
|
1.937.000
|
|
1 kg
|
50.694.000
|
51.492.000
|
50.746.000
|
51.643.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.909.000
|
1.939.000
|
1.910.000
|
1.941.000
|
|
1 kg
|
50.900.000
|
51.704.000
|
50.942.000
|
51.755.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 8/12/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.196.000
|
2.264.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
58.559.854
|
60.373.182
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 8/12/2025:
|
Đơn vị
|
VND
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
1 ounce
|
1.538.000
|
1.543.000
|
1 lượng
|
185.422
|
186.058
|
1 chỉ
|
1.854.000
|
1.861.000
|
1 kg
|
49.446.000
|
49.615.000
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:40:41 sáng 8/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 58,360 USD/oune, tăng so với mốc 58,3 USD/oune trong phiên giao dịch sáng 7/12.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.538.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.543.000 đồng/oune ở chiều bán ra.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:40:41 sáng 8/12/2025