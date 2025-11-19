(TBTCO) - Ngày 18/11/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV đã hoàn thành xuất cấp 969.660 kg gạo dự trữ quốc gia (không thu tiền), vận chuyển, giao nhận tại 62 xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV Lê Tiến Dũng cho biết, Cục Dự trữ Nhà nước đã giao đơn vị (Quyết định số 689/QĐ-CDT) xuất cấp 265.755 kg gạo dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên để khắc phục hậu quả do mưa lũ, thiên tai gây ra; (Quyết định số 676/QĐ-CDT) xuất cấp 703.905 kg gạo dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10, với thời hạn hoàn thành việc giao nhận gạo trước ngày 25/11/2025.

Xuất cấp gạo dự trữ quốc gia tại Điểm kho ĐK4.KV4 (Điểm kho Hà Giang). Ảnh: Tống Mạnh Cường

Triển khai nhiệm vụ được giao, Ban lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các điểm kho khẩn trương triển khai thực hiện, tổ chức lựa chọn đơn vị bốc xếp, vận chuyển để phục vụ tốt nhất cho việc giao nhận, đồng thời trao đổi, thống nhất với Sở Y tế của hai tỉnh về phương án, thời gian giao, nhận kịp thời đến 46 xã, phường của tỉnh Tuyên Quang và 16 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với thời gian nhanh nhất để hỗ trợ cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ một cách sớm nhất.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận chuyển đến các xã vùng sâu, vùng xa như: đường giao thông bị sạt lở, bị chia cắt nhiều do ảnh hưởng của bão, lũ liên tiếp, nhưng với tinh thần khẩn trương, cấp bách, không quản ngại nắng mưa, chỉ trong thời gian rất ngắn, tập thể cán bộ, công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kịp thời vận chuyển gạo dự trữ quốc gia bàn giao tại các xã, phường của tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên để phân phát đến tay người dân đảm bảo điều kiện sống và phục hồi cuộc sống trong thời gian sớm nhất.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV bàn giao gạo dự trữ quốc gia tại xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Tống Mạnh Cường

Cũng theo ông Lê Tiến Dũng, sáng ngày 18/11/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thành lập Đoàn đi kiểm tra việc cấp phát, giao nhận thực tế tại các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để đánh giá tình hình và tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình giao nhận gạo.

Qua kiểm tra, đoàn công tác và đại diện cấp ủy, chính quyền các địa phương đã đánh giá: Toàn bộ số gạo dự trữ quốc gia được xuất cấp cho nhân dân các xã đều đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng theo quy định; theo đúng chỉ đạo của cấp trên đảm bảo an toàn về người và các phương tiện khi thực hiện giao, nhận; đúng nội dung, kế hoạch đã thống nhất với các sở, ngành liên quan,...

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thành lập Đoàn đi kiểm tra việc cấp phát, giao nhận. Ảnh: Tổng Mạnh Cường

Tính đến 14 giờ ngày 18/11/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV đã hoàn thành toàn bộ việc giao nhận tại 62 xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên. Qua đó, đã kịp thời đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của nhân dân các địa phương, được nhân dân và chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.