Thuế tỉnh Tuyên Quang thu 10 tháng đạt hơn 85% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang, tổng thu 10 tháng năm 2025 do đơn vị thực hiện được 5.010,5 tỷ đồng, đạt 85,6% dự toán pháp lệnh, đạt 58,8% dự toán UBND tỉnh giao, giảm 3,7% so với cùng kỳ.

Báo cáo của Thuế tỉnh Tuyên Quang cho thấy, có 10/17 khoản thu có tiến độ thu tích cực, như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đạt 104,7%, tăng 9%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đạt 97,6%, tăng 15,9%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 91,9%, tăng 15,6%; thuế thu nhập cá nhân đạt 118,5%, tăng 26,4%...

Còn 7 khoản thu tiến độ còn chậm là thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 55%, bằng 53,9% so với cùng kỳ; Thuế bảo vệ môi trường đạt 50%, tăng 11,4%; phí và lệ phí đạt 83,4%, tăng 1,1%; thu sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 77,3%, bằng 82,7%; thu tiền sử dụng đất đạt 21,6%, bằng 64,7%; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 77,1%, bằng 53,7%, thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản đạt 34,8%, bằng 49,6%.

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế.

Ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, nguyên nhân chủ yếu do thu tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt thấp và do ảnh hưởng của các chính sách giảm và gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 10 tháng đầu năm 2025 là 1.138 tỷ đồng, trong đó ước tính tác động giảm thu ngân sách nhà nước khoảng trên 660 tỷ đồng.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025, ông Hùng cho hay, đơn vị theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích, đánh giá cụ thể từng địa bàn, từng khu vực và từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo đánh giá ước khả năng nộp NSNN trong tháng 11 sát với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đồng thời, thực hiện hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế và các thủ tục hành chính thuế; tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết các hồ sơ thuế, thủ tục hành chính về thuế, hóa đơn của người nộp thuế theo quy định. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị hợp nhất, bị sáp nhập hoàn thành nghĩa vụ thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Thực hiện đôn đốc nộp thuế, phân loại nợ thuế, thông báo tiền thuế nợ, tính tiền chậm nộp, thông báo tạm hoãn xuất cảnh và áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế.

Tăng cường triển khai quản lý thuế đối với công tác quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Đề án “Đổi mới, năng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh” của Cục Thuế, Đề án 3389 về Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán của Bộ Tài chính. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, hộ kinh doanh đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tổ chức thực hiện 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai./.