Thuế TP. Hồ Chí Minh ra mắt cổng thông tin và ứng dụng đa năng hỗ trợ người nộp thuế

(TBTCO) - Chiều 14/11, Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử Thuế TP. Hồ Chí Minh và ứng dụng Zalo Mini App HCMTax hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh. Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành tham dự buổi lễ và có cuộc làm việc với Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai nhiệm vụ công tác thuế những tháng cuối năm 2025.

Nền tảng tích hợp nhiều tính năng

Nhằm cụ thể hóa Quyết định 3352 của Cục Thuế chỉ đạo toàn ngành triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, Thuế TP. Hồ Chí Minh chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động ra quân trong toàn ngành, đặt mục tiêu đến ngày 20/12/2025 sẽ sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành tham dự buổi Lễ ra mắt Cổng thông tin và ứng dụng đa năng hỗ trợ người nộp thuế tại Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Thuế Thành phố xác định một trong những giải pháp quan trọng để hoàn thành mục tiêu trên đó là đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin…

Phát biểu tại sự kiện, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, Ban lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu xây dựng Cổng thông tin điện tử và Zalo app HCMTax hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh với mục tiêu: Cổng hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh giao tiếp điện tử với Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, bổ sung thêm nhiều tính năng để người nộp thuế tương tác trên môi trường số với cơ quan Thuế thay vì phải đến trực tiếp tại trung tâm phục vụ hành chính công. Các ứng dụng này cũng kịp thời cung cấp thông tin hỗ trợ hiệu quả cho hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đức Mỹ)

Nền tảng Cổng thông tin điện tử và Zalo app HCMTax có những chức năng chính hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh như: Hệ thống Chatbot AI: hỗ trợ giải đáp chính sách thuế và cung cấp thông tin từ cơ quan thuế đến Người nộp thuế.

Giúp người nộp thuế tra cứu văn bản pháp luật; gửi văn bản đến cơ quan thuế theo các biểu mẫu trực tuyến đã chuẩn hoá cho những thủ tục hành chính; gửi phản ánh, kiến nghị; đặt lịch làm việc với cán bộ thuế trên ứng dụng; thông tin xuất hoá đơn điện tử; thông tin liên hệ cơ quan thuế…

Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ

Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm, cổng thông tin được thiết kế theo tinh thần “dễ thấy – dễ hiểu – dễ dùng”. Đồng thời kết nối đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu của Thuế TP. Hồ Chí Minh để phản hồi trạng thái xử lý hồ sơ một cách rõ ràng, minh bạch.

Cổng thông tin điện tử và Zalo app HCMTax sẽ là cầu nối trực tiếp giữa cơ quan thuế với người nộp thuế. (Ảnh: Đức Mỹ)

Điểm nhấn của hệ thống là tự động hoá trả kết quả. Khi hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và hoàn tất, kết quả sẽ được trả tự động cho người nộp thuế trên Website và Zalo Mini App, giúp người nộp thuế chủ động nắm bắt tiến độ, hạn chế liên hệ nhiều lần, giảm tải cho bộ phận một cửa và cán bộ chuyên môn.

Để hai nền tảng đi vào hoạt động hiệu quả, Thuế TP. Hồ Chí Minh đặt ra các chỉ tiêu theo dõi như: tỷ lệ hồ sơ tra cứu trực tuyến, thời gian phản hồi, mức độ hài lòng của người nộp thuế, cùng các chỉ số vận hành nội bộ về tiến độ và chất lượng xử lý của công chức thuế.

Bên cạnh đó, những phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân sẽ là kênh dữ liệu quý báu để chúng tôi liên tục cải tiến.

“Với mục tiêu lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, Cổng thông tin điện tử và Zalo app HCMTax sẽ là cầu nối trực tiếp giữa cơ quan thuế với người nộp thuế. Mọi ý kiến đóng góp đều được lắng nghe và xử lý nhanh chóng, kịp thời theo đúng tuyên ngôn ngành: minh bạch-chuyên nghiệp-liêm chính-đổi mới”, ông Đoàn Minh Dũng nhấn mạnh.