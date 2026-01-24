Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế 100% đối với Canada vì vấn đề Trung Quốc

(TBTCO) - Ngày 24/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với Canada nếu nước này ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và cảnh báo Thủ tướng Canada Mark Carney rằng, thỏa thuận đó sẽ gây nguy hiểm cho đất nước ông.

Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế 100% đối với tất cả hàng hóa Canada nếu Canada ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Ảnh TL

Tổng thống Donald Trump đe dọa leo thang mạnh mẽ cuộc chiến thương mại đang nổ ra với chính phủ của Thủ tướng Canada Mark Carney, cảnh báo rằng Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với tất cả hàng hóa và sản phẩm của Canada nhập khẩu vào Mỹ nếu "Canada đạt được thỏa thuận với Trung Quốc".

"Trung Quốc sẽ nuốt chửng Canada, tàn phá hoàn toàn nước này, bao gồm cả việc phá hủy các doanh nghiệp, cấu trúc xã hội và lối sống nói chung của họ", Tổng thống Donald Trump viết trên Truth Social. "Nếu Canada đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, nước này sẽ ngay lập tức phải chịu mức thuế 100% đối với tất cả hàng hóa và sản phẩm của Canada nhập khẩu vào Mỹ".

Căng thẳng giữa Mỹ và nước láng giềng phía bắc đã leo thang trong những ngày gần đây.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Trump đã rút lại lời mời Canada tham gia sáng kiến ​​Hội đồng Hòa bình của mình nhằm giải quyết các xung đột toàn cầu. Sự thay đổi lập trường đột ngột này diễn ra sau bài phát biểu của Thủ tướng Carney tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, nơi ông công khai lên án các quốc gia hùng mạnh sử dụng hội nhập kinh tế như vũ khí và thuế quan như đòn bẩy.

Chính phủ của Thủ tướng Mark Carney chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về những phát ngôn mới nhất của Tổng thống Trump.

Trước đó ngày 16/1, Canada và Trung Quốc đã giải quyết một cuộc xung đột thương mại liên quan đến xe điện sản xuất tại Trung Quốc và các sản phẩm nông nghiệp của Canada. Thủ tướng Carney cho biết, sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của một quan hệ đối tác chiến lược mới với Trung Quốc. Khi đó, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông không quá lo ngại về sự hòa giải giữa Trung Quốc và Canada. Ông nói với các phóng viên ở Washington: “Nếu có thể đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, thì nên làm vậy”.

Ông Mark Carney, cựu thống đốc ngân hàng trung ương và trở thành thủ tướng năm ngoái, đã coi đa dạng hóa thương mại là ưu tiên hàng đầu trong chính sách. Dữ liệu trước khi Tổng thống Trump lên nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai cho thấy, 20% nền kinh tế Canada phụ thuộc vào thương mại với Mỹ.

Thủ tướng Carney cho rằng các thỏa thuận với Trung Quốc là cần thiết trong bối cảnh chính sách thương mại của Mỹ không chắc chắn, điều này đang cản trở các doanh nghiệp ở Canada đầu tư và tuyển dụng. Trong chuyến thăm Bắc Kinh, ông Carney nói rằng, vào thời điểm này, Trung Quốc là đối tác thương mại đáng tin cậy hơn so với Mỹ.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada, với kim ngạch thương mại hai chiều hàng năm đạt khoảng 80 tỷ USD - tức là chưa bằng một phần mười so với 1 nghìn tỷ USD trong kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Canada trong vòng 1 năm qua.

Fen Hampson, giáo sư chính trị quốc tế tại Đại học Carleton ở Ottawa, cho biết giải pháp thương mại của ông Carney với Trung Quốc là một biện pháp phòng ngừa trong trường hợp Canada và Mỹ không thể cứu vãn hiệp định thương mại hiện có giữa Mỹ, Mexico và Canada (USMCA) với các điều khoản có lợi. Hiệp định đó sẽ được đàm phán lại trong năm nay, và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết việc tăng cường quan hệ thương mại giữa Canada và Trung Quốc có thể gây trở ngại cho việc đàm phán lại USMCA thành công.