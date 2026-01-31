Hải quan phát hiện hơn 870 đồng hồ nghi giả hàng hiệu Patek Philipp, Rolex

(TBTCO) - Thực hiện cao điểm chống chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ, buôn lậu dịp Tết 2026, kiểm tra lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào qua cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, lực lượng hải quan phát hiện hơn 870 chiếc đồng hồ mang nhãn hiệu nổi tiếng nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, ngày 29/1/2026, Tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu gồm Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 và Phòng Thu thập, xử lý thông tin, giám sát hải quan trực tuyến đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh và Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XVI tiến hành kiểm tra thực tế một lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào có dấu hiệu nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Hải quan phát hiện hơn 870 đồng hồ nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: CHQ

Theo khai báo, lô hàng gồm 23 mục hàng hóa là hàng may mặc và hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy chỉ có 20 mục hàng phù hợp với khai báo. Đáng chú ý, lực lượng Hải quan phát hiện một số mặt hàng khai báo sai và không có trong tờ khai, trong đó có 8 mục hàng hóa nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, lô hàng chứa 874 chiếc đồng hồ đeo tay mang các nhãn hiệu nổi tiếng như PATEK PHILIPPE, ROLEX, HUBLOT, CARTIER. Toàn bộ số hàng hóa đều là hàng mới 100%. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sử dụng hợp pháp các nhãn hiệu nêu trên./.