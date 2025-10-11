Tuyên Quang: Thu nội địa 9 tháng được hơn 4.400 tỷ đồng

(TBTCO) - Ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, lũy kế 9 tháng năm 2025, thu nội địa trên địa bàn tỉnh được 4.427,1 tỷ đồng, đạt 75,7% dự toán pháp lệnh, đạt 52% dự toán UBND tỉnh giao.

Đánh giá nhiệm vụ công tác thuế tháng 9, lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang cho hay, đơn vị đã thực hiện các chính sách gia hạn, giảm thuế tiền thuê đất năm 2025 với tổng số tiền được gia hạn là 207,4 tỷ đồng; giảm thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất, thuế bảo vệ môi trường 519,2 tỷ đồng.

Trong tháng 9/2025, đơn vị đã cấp mới 195 mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức; 2.316 mã số thuế cá nhân; 586 mã số thuế hộ kinh doanh.

Đồng thời, trong tháng 9, đã ban hành 5.654 thông báo nợ, thực hiện cưỡng chế 662 quyết định, trong đó quyết định cưỡng chế tài khoản 617 quyết định, cưỡng chế bằng hóa đơn 45 quyết định; công khai thông tin 624 trường hợp có số thuế nợ lớn, trây ỳ không nộp ngân sách nhà nước (NSNN); tạm hoãn xuất cảnh 10 thông báo, số tiền thuế nợ tại thời điểm ra thông báo 11,094 tỷ đồng...

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ người nộp thuế kê khai thuế, đảm bảo thuận lợi và chính xác; đôn đốc nhắc nộp hồ sơ khai thuế tháng theo quy định. Công tác theo dõi, rà soát, đôn đốc nghĩa vụ kê khai thuế của người nộp thuế được thực hiện sát sao.

Theo ông Hùng, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn nộp thừa với tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hoàn thuế theo hình thức điện tử đảm bảo kịp thời và đúng quy định; trong tháng 9, đã hoàn thuế 17 hồ sơ, với số tiền 70,6 tỷ đồng. Giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân cho 2.447 hồ sơ, số tiền thuế đã hoàn là 18 tỷ đồng.

Công tác quản lý hộ, cá nhân kinh doanh được chú trọng, trong đó tập trung các giải pháp về quản lý hộ, quản lý doanh thu, mức thuế, Etax Mobile, bản đồ số, xây dựng dữ liệu, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng; quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Kết quả, lũy kế đến 30/9/2025, tổng số hộ, cá nhân kinh doanh đang quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 38.481 hộ, cá nhân, đạt 123% so với cùng kỳ năm trước, tăng 7.104 hộ, số thuế tăng 6,709 tỷ đồng. Tổng số thuế nộp đến ngày 30/9/2025 là 166,538 tỷ đồng.

Kết quả cài đặt Etax mobile đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh 15.092 người nộp thuế đã cài đặt/16.897 người nộp thuế, đạt tỷ lệ 89%.

Tổng số hộ, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền thành công trên hệ thống là 1.388 hộ kinh doanh, tăng 58 hộ so với 31/8/2025. Số hộ, cá nhân kinh doanh đã sử dụng hóa đơn 1.161 hộ, tăng 86 hộ so với thời điểm 31/8/2025, đạt 84% so với tổng số đăng ký…