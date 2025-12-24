(TBTCO) - Trong tháng 11/2025, doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu khoảng 570 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại, tăng 7% so với tháng trước. Kết quả này đưa trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô 11 tháng của năm 2025 đạt khoảng 5,22 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo ghi nhận của Cục Hải quan, nguồn cung linh kiện ô tô nhập khẩu trong tháng 11/2025, khá đa dạng, trong đó chủ yếu đến từ các thị trường châu Á.

Doanh nghiệp chi hơn 5,2 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô. Ảnh: TL

Cụ thể, linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 269 triệu USD, tăng 11,5%; từ Hàn Quốc đạt 79,8 triệu USD, tăng mạnh 44,3%; từ Nhật Bản đạt 71,3 triệu USD, tăng 1,7%. Trong khi đó, nhập khẩu từ Thái Lan đạt 62,4 triệu USD, giảm 20,1%; từ Indonesia đạt 28 triệu USD, giảm 3%; và từ Ấn Độ đạt 27,1 triệu USD, giảm 3,7% so với tháng trước.

Tính chung, giá trị nhập khẩu linh kiện, phụ tùng từ 6 thị trường trên đạt 537,7 triệu USD, tăng 7,1% và chiếm tới 94% tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 11.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô đạt khoảng 5,22 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 818 triệu USD. Nếu tính cả ô tô nguyên chiếc, tổng giá trị nhập khẩu ô tô và linh kiện trong 11 tháng đạt khoảng 9,55 tỷ USD, tăng 23,8%, tương ứng tăng 1,83 tỷ USD so với cùng kỳ.../.