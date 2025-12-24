Ngành Thuế chuyển đổi số mạnh mẽ khi bộ máy tinh gọn sâu

(TBTCO) - Năm 2025, ngành Thuế đã giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc cho 8.268 công chức, tương ứng giảm 21,1% tổng số công chức toàn ngành. Khối lượng công việc và phạm vi quản lý ngày càng tăng, song bằng việc đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nên tổ chức bộ máy ngành Thuế vẫn hoạt động hiệu quả, thông suốt.

Bộ máy hoạt động hiệu quả, thông suốt

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, ngành Thuế đã thực hiện nhiều chuyển đổi chiến lược trong công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo các định hướng, chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, tại Cục Thuế (cấp trung ương) đã giảm từ 17 đầu mối xuống còn 12 đầu mối. Tại địa phương, sắp xếp lại 63 Cục Thuế thành 34 Thuế tỉnh, thành phố và 350 Thuế cơ sở theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn (đứng giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Cục trưởng Cục Thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Ngành Thuế cũng đã giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc cho 8.268 công chức theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tương ứng giảm 21,1% tổng số công chức toàn ngành.

Thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy và biên chế ngành Thuế được tinh gọn sâu, trong khi đó, khối lượng công việc và phạm vi quản lý ngày càng tăng. Song với sự chủ động làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt, chia sẻ, động viên kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức trong ngành, kết hợp với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nên tổ chức bộ máy ngành Thuế vẫn hoạt động trơn tru, hiệu quả, thông suốt.

Ông Đỗ Công Tiến - Trưởng Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập, tinh gọn bộ máy, đơn vị đã hợp nhất các phòng, ban, Chi cục Thuế thành Thuế cơ sở, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhờ tinh giản đầu mối, nâng cao năng lực, cải cách thủ tục hành chính, công tác quản lý thuế được chuyên nghiệp, minh bạch hơn, phục vụ tốt hơn cho người nộp thuế.

Năm 2025, ước toàn ngành Thuế thu ngân sách đạt gần 2,237 triệu tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán Quốc hội giao, tăng 27,6% so với năm 2024 thực hiện. Với kết quả đạt được, ngành Thuế đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao. Đồng thời, kết quả cũng khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình tổ chức tinh gọn gắn với hiện đại hóa quản lý.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, việc bổ nhiệm, sắp xếp lại cán bộ vào bộ máy mới được thực hiện thận trọng, công khai, minh bạch, đảm bảo ổn định tâm lý và không làm gián đoạn công tác chuyên môn.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Năm 2026, ngành Thuế tiếp tục vận hành tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kết luận số 160-KL/TW ngày 31/5/2025 của Trung ương. Tiếp tục duy trì ổn định tổ chức theo mô hình chính quyền 2 cấp; đảm bảo tính liên thông, thông suốt trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ công chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp. Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cấp; thực hiện phương án xử lý tài chính, tài sản công sau sắp xếp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Khối lượng công việc ngày càng tăng sau sắp xếp, song bộ máy ngành Thuế vẫn hoạt động hiệu quả, thông suốt. Ảnh: Đức Thanh

Ngành Thuế cũng sẽ tăng cường đào tạo kỹ năng số, phân tích dữ liệu và đạo đức công vụ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở. Xây dựng nguồn nhân lực "Tinh gọn - Mạnh - Hiện đại", đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập. Thiết lập cơ chế đánh giá công chức dựa trên hiệu quả công việc (KPIs) gắn với vị trí việc làm; khuyến khích sáng kiến, đổi mới công vụ.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực.

Bước sang năm 2026, với phương châm "Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Sáng tạo", toàn ngành Thuế cam kết nỗ lực vượt qua khó khăn, tận dụng cơ hội từ dữ liệu số để quản lý thuế minh bạch, công bằng, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quán triệt chấp hành nghiêm nội quy, quy chế ngành và kỷ cương hành chính. Duy trì hiệu quả "đường dây nóng" của Thủ trưởng cơ quan thuế để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, hạch sách người nộp thuế.

Tập trung kiểm tra công vụ và kiểm tra đột xuất để chấn chỉnh kỷ luật; giám sát chặt chẽ việc khắc phục sau kết luận kiểm tra. Phân tích các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm để tham mưu giải pháp chấn chỉnh, hạn chế đơn thư khiếu nại.

Siết chặt quản lý chi tiêu nội ngành, thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán. Đảm bảo công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách nhà nước; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực và biển thủ công quỹ.

Ngành Thuế cũng tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn đúng quy định. Triệt để cắt giảm kinh phí hội nghị, khánh tiết và các khoản chi chưa cần thiết. Tham mưu xử lý tài chính, tài sản công và chuyển tiếp dự án đầu tư trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy./.