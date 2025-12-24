Lần đầu tiên ngành Thuế thu ngân sách vượt mốc 2 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế, tính đến ngày 14/12/2025, số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt mốc 2.150 nghìn tỷ đồng; ước đến ngày 31/12/2025, toàn ngành thu đạt 2.236,9 nghìn tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán Quốc hội giao. Kết quả trên đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về quy mô nguồn thu sau 80 năm xây dựng và phát triển của ngành Thuế.

Ước thu ngân sách vượt 30,1% dự toán Quốc hội giao

Năm 2025, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách cho cơ quan thuế là 1.719.556 tỷ đồng. Trong đó, thu từ dầu thô là 53.200 tỷ đồng; thu nội địa là 1.666.356 tỷ đồng.

Với quyết tâm cao đảm bảo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, toàn ngành Thuế đã tập trung rà soát nguồn thu, đôn đốc các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Tính đến ngày 14/12/2025, số thu do cơ quan thuế quản lý đã đạt mốc 2.150 nghìn tỷ đồng, vượt 25% dự toán, hoàn thành nhiệm vụ thu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là những cột mốc quan trọng, ghi nhận cho sự nỗ lực không ngừng của ngành Thuế.

Công chức Thuế tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: Đức Thanh

Theo ước tính của Cục Thuế, đến ngày 31/12/2025, toàn ngành thu đạt 2.236,9 nghìn tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán Quốc hội giao, tăng 27,6% so với năm 2024 thực hiện; trong đó thu nội địa đạt 2.189,6 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98% tổng thu, vượt 31,4% dự toán, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2024 thực hiện.

Đáng chú ý, 34/34 địa phương đều đánh giá hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Đây là lần đầu tiên số thu do cơ quan thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về quy mô nguồn thu sau 80 năm xây dựng và phát triển. Trong đó, TP. Hà Nội thu cán mốc 631 nghìn tỷ đồng, vượt 32,1% dự toán; TP. Hồ Chí Minh thu cán mốc 606 nghìn tỷ đồng, vượt 20,8% dự toán.

Theo Cục Thuế, bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách, thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành Thuế đã tập trung cao độ cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý thuế, tạo nền tảng pháp lý đồng bộ, minh bạch và hiện đại.

Nổi bật là việc nghiên cứu, soạn thảo và trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Luật sửa đổi hướng tới đổi mới toàn diện công tác quản lý thuế theo hướng hiện đại, dựa trên quản lý rủi ro, tăng cường tuân thủ tự nguyện, quản lý hiệu quả kinh tế số, thương mại điện tử và xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, ngày 10/12/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 với đại đa số đại biểu tán thành.

Song song với đó, trong năm 2025, ngành Thuế đã hoàn thành xây dựng khối lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn với 9 nghị định và 4 thông tư, đồng thời phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính xây dựng các luật thuế quan trọng khác.

Tính chung trong giai đoạn 2021 - 2025, ngành Thuế đã xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành 1 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội, 21 nghị định, 24 thông tư. Qua đó, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế và quản lý thuế theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế, mở rộng diện bao quát nguồn thu, đổi mới phương thức quản lý.

Cụ thể hóa nhiệm vụ thu năm 2026 ngay từ đầu năm

Năm 2026, tại Nghị quyết số 245/2025/QH15, Quốc hội giao dự toán thu là 2.242,8 nghìn tỷ đồng, trong đó: thu nội địa là 2.199.800 tỷ đồng; thu từ dầu thô là 43.000 tỷ đồng. Mục tiêu phấn đấu tăng thu tối thiểu 10% so với ước thực hiện năm 2025.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và phấn đấu tăng thu theo chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao, ngành Thuế sẽ cụ thể hóa nhiệm vụ thu đến từng đơn vị và cán bộ ngay từ đầu năm; khai thác tối đa dư địa thu qua đối chiếu dữ liệu liên ngành với cơ quan liên quan như công an, ngân hàng, tài nguyên và môi trường...; chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông thị trường để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Công chức Thuế tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng eTax Mobile kê khai, nộp thuế. Ảnh: Đức Thanh

Đồng thời, ngành Thuế theo dõi sát tiến độ thu theo ngày/tuần/tháng; phân tích sâu từng sắc thuế, khu vực kinh tế để nhận diện rủi ro và tham mưu giải pháp điều hành kịp thời. Thực hiện giao chỉ tiêu sát thực tế và gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Ngành Thuế cũng sẽ hiện đại hóa hình thức hỗ trợ người nộp thuế, đổi mới tuyên truyền theo chuyên đề, sự kiện và các vấn đề xã hội quan tâm; kịp thời tuyên dương các tổ chức, cá nhân tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế.

Trong công tác quản lý kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng, ngành Thuế tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý kê khai, nộp và hoàn thuế theo hướng số hóa, quản lý rủi ro; khai thác tối đa dữ liệu điện tử và khắc phục triệt để tồn tại năm 2025.

Năm 2026, ngành Thuế tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực.

Ngành Thuế tiếp tục làm sạch dữ liệu đăng ký thuế; thống nhất thông tin định danh, địa chỉ, trạng thái hoạt động trên toàn hệ thống; ứng dụng dữ liệu dân cư và doanh nghiệp để kiểm tra hồ sơ, giảm sai lệch thông tin.

Tiếp tục nâng cấp eTax, eTax Mobile và Cổng dịch vụ công quốc gia hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai.

Trong công tác kiểm tra chống thất thu, ngành Thuế tổ chức kiểm tra trọng tâm, trọng điểm gắn với quản lý rủi ro; tập trung vào lĩnh vực có dư địa thu lớn và rủi ro thất thu cao. Thực hiện các chuyên đề chống chuyển giá, trốn thuế; ưu tiên rà soát hồ sơ tại cơ quan thuế trước khi kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Nghiên cứu ứng dụng AI để dự báo kết quả xử lý sau kiểm tra.

Song song với đó, ngành Thuế triển khai đồng bộ Nghị định số 117/2025/NĐ-CP; thống nhất quy trình quản lý hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử; thiết lập cơ chế đối soát dữ liệu với sàn thương mại điện tử, đơn vị thanh toán và trung gian vận chuyển.

Ứng dụng công nghệ quản lý rủi ro: áp dụng AI và Big Data để chấm điểm tuân thủ từng tài khoản bán hàng, phiên livestream. Kết hợp phân tích biến động doanh thu, dòng tiền, vận đơn và lượt tương tác để cảnh báo sớm các hành vi kê khai thiếu hoặc trốn thuế có tổ chức.

Ngành Thuế tiếp tục triển khai đầy đủ nhiệm vụ chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW và các quyết định của Bộ Tài chính; tiếp tục thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), nhằm kết nối dữ liệu phục vụ quản lý thương mại điện từ và mở rộng dịch vụ công trực tuyến cho đối tượng người nước ngoài.

Tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, sắc thuế để tổ chức thu đúng, thu đủ. Đấu tranh quyết liệt đối với các hành vi gian lận, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế.

Tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế cho người dân, doanh nghiệp, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người nộp thuế, cải thiện hơn nữa uy tín, hình ảnh của cơ quan thuế, cán bộ thuế./.