Cục Kế hoạch – Tài chính quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài chính nội ngành

(TBTCO) - Ngày 24/12/2025, Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính nội ngành năm 2025 và kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong quản lý tài chính nội ngành

Theo Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Phạm Quang Toản, trong năm 2025, đơn vị đã phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, nòng cốt trong quản lý tài chính nội ngành; chủ động, quyết liệt trong điều hành, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn hệ thống, qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Cục Kế hoạch - Tài chính đã tham mưu Bộ Tài chính chỉ đạo quyết toán ngân sách năm 2024 đối với 26 đơn vị dự toán với quy mô chi thường xuyên trên 20.600 tỷ đồng; hoàn thành báo cáo quyết toán đúng hạn, sớm hơn yêu cầu hơn 7 tháng, được Kiểm toán Nhà nước đánh giá cao.

Công tác điều hành, phân bổ, điều chỉnh dự toán năm 2025 được triển khai linh hoạt, kịp thời, bảo đảm tổng dự toán chi thường xuyên sau hợp nhất đạt 43.970 tỷ đồng. Trong năm, đơn vị đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền giao bổ sung 18.644 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu hoạt động ổn định, liên tục của toàn ngành trong bối cảnh khối lượng nhiệm vụ tăng cao và tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi.

Năm 2025, Cục Kế hoạch - Tài chính đã chủ động tham mưu, hướng dẫn và tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho 13.172 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, với tổng kinh phí 14.865 tỷ đồng, hoàn thành sớm hơn thời hạn Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần quan trọng ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống.

Đơn vị đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện kiểm kê, sắp xếp, xử lý tài sản công gắn với sắp xếp trụ sở, tổ chức bộ máy. Kết quả, 100% đơn vị tham gia kiểm kê 384.935 tài sản với nguyên giá gần 190.000 tỷ đồng; thực hiện chuyển giao, tạm bàn giao 998 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt 86,6% kế hoạch, góp phần tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản công trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, Cục đã tham mưu Bộ chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Cục đã thành lập các đoàn công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, theo đó, nhiều dự án trọng điểm của Bộ như trụ sở Bộ Tài chính tại Phan Huy Chú, trụ sở Hải quan Long Thành được hoàn thành sớm và vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Về chuyển đổi số và tăng cường kỷ luật tài chính, Cục Kế hoạch - Tài chính đã tham mưu triển khai 3 dự án công nghệ thông tin trọng điểm nhóm A với tổng mức đầu tư trên 13.000 tỷ đồng, hình thành nền tảng cho tài chính số, hải quan số, kho bạc số; đồng thời chủ trì xây dựng, ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, qua đó nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính và hiệu quả quản trị trong toàn ngành.

Theo ông Phạm Quang Toản, những kết quả đạt được trong năm 2025 là minh chứng rõ nét cho tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết liệt trong trong thời gian tới, nhất là trong công tác dự toán, tiến độ giải ngân, quản lý tài sản công và việc chấp hành kỷ cương tài chính ở một số khâu, một số đơn vị

Công tác tài chính nội ngành được triển khai đồng bộ, kỷ cương, hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch - Tài chính trong công tác quản lý tài chính nội ngành năm 2025, tập trung, bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để triển khai thực hiện nhiệm vụ với kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác tài chính nội ngành được triển khai đồng bộ, kỷ cương, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý; hoàn thiện nhiều cơ chế, quy định quan trọng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho quản lý nội ngành. Điều hành ngân sách, đầu tư công linh hoạt, kịp thời; giải ngân đạt kết quả tích cực; quản lý tài sản công, chuyển đổi số, kiểm tra - kiếm toán nội bộ có nhiều chuyển biến rõ nét...

Về kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính nội ngành năm 2026, Thứ trưởng đề nghị, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chú trọng tăng cường công tác kiểm, tra, giám sát, thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác dự toán, quyết toán; chấp hành nghiêm túc các quy trình đã được ban hành (thời hạn báo cáo, kỳ báo cáo); chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện đồng bộ hệ thống các văn bản quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ để kịp thời ban hành làm căn cứ tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác phối hợp giữa các đơn vị dự toán dự toán, các đơn vị chức năng thuộc Bộ để từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, báo cáo cáo Bộ xử lý đối với những nội dung còn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính nội ngành.

Đối với Cục Kế hoạch - Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đề nghị đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn nội bộ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ sau sắp xếp tố chức bộ máy và phù hợp với các quy định mới của Nhà nước; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các đơn vị chậm tiến độ.

Tổ chức công khai và chủ trì xét duyệt, thấm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; tổng hợp, trình phê duyệt báo cáo tài chính và quyết toán ngân sách của Bộ, đồng thời đôn đốc các đơn vị thực hiện đầy đủ kết luận, kiến nghị và công khai quyết toán theo quy định. Quản lý, điều hành dự toán ngân sách năm 2026; phối hợp tháo gỡ vướng mắc, rà soát, trình điều chỉnh dự toán, tăng cường giám sát việc thực hiện, bảo đảm sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Rà soát, tổng hợp, trình phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2027...

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm chỉ đạo, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, cần khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo quy định, trình lãnh đạo Bộ Tài chính giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho các đơn vị ngay khi được cấp có thẩm quyền giao; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, xây dựng kế hoạch thực hiện và giải ngân theo tháng, quý; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm giải ngân 100% vốn được giao.

Tập trung đôn đốc, rà soát và xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ để báo cáo Bộ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định, tránh lãng phí; đồng thời đẩy nhanh việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất, tránh lãng phí…

Cục Kế hoạch - Tài chính cần phối hợp kịp thời với các đơn vị để triển khai đúng tiến độ yêu cầu về thẩm định các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tổng hợp báo cáo Bộ thường xuyên tiến độ triển khai các dự án/nhiệm vụ trọng tâm; chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát toàn diện việc giải ngân kinh phí thực hiện dự án/nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các đơn vị thuộc Bộ...

Ngoài ra, Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ năm 2026 đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 4244/QĐ-BTC...

Cục trưởng Phạm Quang Toản phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt Cục Kế hoạch -Tài chính, Cục trưởng Phạm Quang Toản tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và cam kết sẽ khẩn trương rà soát, hoàn thiện kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ và chất lượng. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh./.