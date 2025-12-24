18.300 hộ kinh doanh nộp thuế khoán tự nguyện chuyển đối sang phương pháp kê khai

(TBTCO) - Cục Thuế cho biết, thực hiện Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, đến nay đã có hơn 18.300 hộ kinh doanh nộp thuế khoán tự nguyện chuyển đổi sang phương pháp kê khai trước thời điểm 1/1/2026.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với khu vực hộ kinh doanh, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã ban hành Đề án về đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế hộ kinh doanh và Kế hoạch triển khai nhằm chuyển đổi từ cơ chế khoán sang tự tính, tự khai, tự nộp bằng phương thức điện tử; quản lý hộ kinh doanh bằng dữ liệu tập trung; mở rộng phạm vi bao quát đối tượng, tổ chức nhiều hội nghị kiểm đếm tiến độ triển khai nhiệm vụ.

Được tuyên truyền, hỗ trợ, cơ bản hộ, cá nhân kinh doanh hưởng ứng, đồng thuận và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Ảnh: Đức Thanh

Đồng thời, Cục Thuế cũng đã tham mưu Bộ Tài chính có văn bản gửi lãnh đạo các tỉnh, thành phố và Bộ Công an phối hợp triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Kết quả năm 2025, ước thu từ hộ kinh doanh đạt 32.840 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm 2024 thực hiện và tăng gần 65,2% so với năm 2023 thực hiện. Đây là mức tăng trưởng đột phá, phản ánh hiệu quả của việc chuẩn hóa dữ liệu, chống thất thu và áp dụng hóa đơn điện tử.

Theo đại diện Cục Thuế, triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” của Bộ Tài chính, Cục Thuế đã tham mưu Bộ Tài chính có công văn gửi Bí thư và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán.

Trên cơ sở đó, cơ quan thuế các cấp đồng loạt triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Thực hiện kế hoạch, ngành Thuế đã tập trung tuyên truyền, hỗ trợ để các hộ, cá nhân kinh doanh nắm bắt đầy đủ thông tin; trực đường dây nóng 24/7 để giải đáp vướng mắc; kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ miễn phí hoặc giảm giá các sản phẩm phần mềm; gửi Thư ngỏ tới các hiệp hội ngành nghề, đại lý thuế, công ty kế toán, kiểm toán kêu gọi tổ chức tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Song song với đó, ngành Thuế cũng tập trung phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống dữ liệu và công cụ quản lý điện tử, kết nối đồng bộ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế đảm bảo người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế “1 chạm”.

Đồng thời, triển khai Cổng trải nghiệm dành riêng cho hộ kinh doanh để người nộp thuế thao tác thử, làm quen với hệ thống trước khi chính thức triển khai.

Với các giải pháp nêu trên, cơ bản 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận thông tin, hưởng ứng, đồng thuận và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai kể từ ngày 1/1/2026.

Đặc biệt, đã có hơn 18.300 hộ kinh doanh nộp thuế khoán tự nguyện chuyển đổi sang phương pháp kê khai trước thời điểm 1/1/2026, hơn 3.200 hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp./.