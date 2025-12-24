(TBTCO) - Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội cho biết, chào đón năm mới 2026, trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra loạt hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế.

Theo đó, tối 24/12/2025, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức Lễ ra mắt không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình văn hóa - nghệ thuật của TP. Hà Nội chào đón Tết Dương lịch 2026, phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế.

Không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa được tổ chức với mục tiêu phục vụ cộng đồng, tạo thêm điểm đến văn hóa - nghệ thuật về đêm trong dịp lễ cuối năm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân và nâng cao trải nghiệm tham quan của du khách. Ánh sáng được lựa chọn như một ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, giúp không gian công cộng trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, đồng thời lan tỏa hình ảnh Hà Nội thân thiện, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa.

Phương án chiếu sáng được xây dựng theo tinh thần hiện đại, phù hợp với không khí lễ hội Giáng sinh và Tết Dương lịch, mang lại cảm xúc ấm áp, tươi mới và chào đón năm mới.

Không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa sẽ được trình chiếu vào các buổi tối, liên tục từ ngày 24/12/2025 đến hết ngày 4/1/2026, phục vụ miễn phí nhân dân và du khách trong và ngoài nước. Việc tổ chức trong khung thời gian này nhằm tạo không khí lễ hội an lành, ấm áp trong dịp Giáng sinh và chào đón năm mới, đồng thời bảo đảm hài hòa với sinh hoạt đô thị, công tác quản lý và bảo tồn di tích.

Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện đặc sắc chào năm mới 2026. Ảnh minh họa

Dự kiến, tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản” chính thức ra mắt công chúng. Sự kiện là một trong những hoạt động văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu của Hà Nội trong chuỗi chương trình chào đón Tết Dương lịch 2026.

Khác với các hình thức trưng bày truyền thống, triển lãm được xây dựng theo tinh thần “di sản sống”, nơi công chúng không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng, mà còn được trực tiếp tham gia, tương tác và trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên, lịch sử và di sản văn hoá Hà Nội được kể trong một triển lãm ứng dụng công nghệ số hiện đại như: 3D mapping Immersive, LED kinetic, Wall Interactive, VR...

Không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản” sẽ mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách nhân dịp chào đón năm mới 2026.

Đặc biệt, trong không khí hân hoan mừng năm mới, chương trình Hà Nội Countdown 2026 sẽ diễn ra như một sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn tại Thủ đô. Thông qua những màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao, chương trình hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc kết nối thật đáng nhớ, để khán giả cùng nhau khép lại một năm cũ và sẵn sàng đón chào năm mới với nguồn năng lượng tích cực.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu trong nước và quốc tế, như MC Goku, Đông Hùng, Hà Lê, Văn Mai Hương, Bùi Công Nam, Quân AP, LowG, tlinh, Wean Le, Karik, Hoà Minzy, AlanWalker..., đại diện cho nhiều màu sắc âm nhạc, hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa cho khán giả.