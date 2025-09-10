Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 8 tháng đạt hơn 66% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu 2025 được 3.868 tỷ đồng, đạt 66,1% dự toán pháp lệnh, đạt 45,4% dự toán UBND tỉnh giao, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Đánh giá kết quả thu 8 tháng, ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số thực hiện lũy kế 8 tháng được 3.044,1 tỷ đồng, đạt 71,1% dự toán pháp lệnh, đạt 67,6% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 1,9% so với cùng kỳ.

Như vậy, thu nội địa trừ sử dụng đất, xổ số 8 tháng đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán (đạt 71,1% dự toán pháp lệnh, đạt 67,6% dự toán UBND tỉnh giao).

Tuy nhiên tổng thu nội địa chưa đảm bảo tiến độ thu theo dự toán giao của UBND tỉnh (đạt 45,4% dự toán), nguyên nhân chủ yếu do thu tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt thấp và ảnh hưởng các chính sách giảm và gia hạn tiền thuế, phí, tiền thuê đất; giảm 3,3% so với cùng kỳ, do tháng 8/2024 có khoản nộp tiền sử dụng đất 577,3 tỷ đồng của Công ty CP Tập đoàn Suntimes.

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Theo ông Hùng, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước tháng 9/2025 đã được giao. Đơn vị tiếp tục theo dõi tiến độ, tổng hợp, chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa mã số thuế cá nhân, mã định danh của tổ chức, chuẩn hóa địa chỉ của người nộp thuế theo địa bàn 2 cấp.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn, báo cáo công tác nợ thuế, giao chỉ tiêu thu nợ tháng 9… đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Cục Thuế.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến qua các kênh thông tin đến người nộp thuế các chính sách thuế mới, hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán chuyển đổi sang hộ kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tiến tới xóa bỏ hộ khoán từ ngày 1/1/2026

Thực hiện hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế và các thủ tục hành chính thuế; giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế về chính sách, pháp luật thuế và các thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Hùng cho hay, đơn vị thực hiện công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, giám sát đối với hồ sơ thuế, hóa đơn của người nộp thuế được phân công quản lý. Thực hiện giám sát việc sử dụng hóa đơn xăng dầu theo từng lần bán hàng. Tiếp tục kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp có cảnh báo rủi ro hệ số K. Thực hiện công tác đối chiếu xác minh hóa đơn và trả lời kết quả xác minh hóa đơn theo quy định.

Tiếp nhận thông tin cảnh báo rủi ro, thông tin về hành vi vi phạm của người nộp thuế do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc do bên thứ ba cung cấp; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế, xử lý vi phạm của người nộp thuế theo quy định và theo thẩm quyền; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện phân tích, đánh giá kiểm soát rủi ro của người nộp thuế. Xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo quy định và theo thẩm quyền.

Cùng với đó, tiếp tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân. Phối hợp với các sở, ngành rà soát cá nhân hành nghề độc lập, các cá nhân nước ngoài đang hoạt động tại các doanh nghiệp, trung tâm ngoại ngữ... để đưa vào quản lý theo đúng quy định…