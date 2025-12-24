(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 122/2025/TT-BTC hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 6/2/2026 và thay thế Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm.

Ngoài các nội dung điều chỉnh cho phù hợp, đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành (Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành), Thông tư số 122/2025/TT-BTC được ban hành với mục tiêu hướng dẫn hoạt động của chứng quyền có bảo đảm phù hợp sự phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng, chiều sâu của thị trường chứng khoán, đặc biệt là tốc độ tăng vốn hóa thị trường trong thời gian qua. Đồng thời, đảm bảo phù hợp với tinh thần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và 2026.

Qua đó, việc ban hành Thông tư số 122/2025/TT-BTC giúp các công ty chứng khoán có hành lang pháp lý đồng bộ về hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch chứng quyền có bảo đảm, giúp cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và phù hợp với sự phát triển của thị trường, đặc biệt trong trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Việc ban hành Thông tư số 122/2025/TT-BTC cũng góp phần gia tăng hiệu quả quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường.

Thông tư số 122/2025/TT-BTC gồm 4 chương và 19 điều, quy định các nội dung về chứng quyền có bảo đảm, bao gồm các nội dung về loại chứng quyền (chứng quyền mua), kiểu chứng quyền (chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn); phương thức thanh toán (bằng tiền), thời hạn của chứng quyền, giá chứng quyền, số lượng chứng quyền chào bán tối thiểu và cách đặt tên chứng quyền.

Đối với chứng khoán cơ sở của chứng quyền có bảo đảm và hạn mức chào bán của chứng quyền có bảo đảm, về cơ bản, các quy định tại Thông tư số 122/2025/TT-BTC kế thừa quy định hiện hành, bao gồm: quy định về các tiêu chí cổ phiếu được sử dụng làm tài sản cơ sở của chứng quyền (cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thuộc chỉ số VN30 hoặc HNX30, về tính thanh khoản, thời gian niêm yết, kết quả hoạt động của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở) và quy định chống xung đột lợi ích (không được chào bán chứng quyền trên cổ phiếu của chính mình hoặc của tổ chức có liên quan) và về hạn mức chào bán tối đa của chứng quyền.

Về hoạt động của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm, Thông tư số 122/2025/TT-BTC quy định các nội dung chính như: các mẫu tài liệu liên quan đến chào bán và báo cáo kết quả phân phối chứng quyền; trường hợp điều chỉnh chứng quyền khi chứng khoán cơ sở có thay đổi; hoạt động tạo lập thị trường của tổ chức phát hành; hoạt động phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành; các biện pháp xử lý đặc biệt trong trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện chứng quyền theo quy định, tổ chức phát hành hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản hoặc các trường hợp cần thiết theo yêu cầu của sở giao dịch chứng khoán.

Về thanh toán, giao dịch chứng quyền có bảo đảm, Thông tư số 122/2025/TT-BTC quy định hoạt động giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán và theo quy chế của sở giao dịch chứng khoán, thanh toán giao dịch chứng quyền theo quy chế của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Đối với thông tin giới thiệu sản phẩm, báo cáo và công bố thông tin, Thông tư số 122/2025/TT-BTC quy định về việc sử dụng thông tin để thăm dò thị trường, giới thiệu sản phẩm; nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin của tổ chức phát hành; nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin của nhà đầu tư là người nội bộ của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở và người có liên quan của đối tượng này khi tham gia giao dịch chứng quyền; nghĩa vụ báo cáo định kỳ và bất thường của ngân hàng lưu ký.

Xem chi tiết Thông tư số 122/2025/TT-BTCtại đây!