Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết quản lý, sử dụng tài sản công

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2025/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản công. Thông tư đã đưa ra các quy định cụ thể nhằm tăng cường công khai, minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài sản nhà nước.

Hướng dẫn cụ thể việc bán tài sản công theo phương thức niêm yết giá

Một trong những nội dung trọng tâm của Thông tư là quy định chi tiết trình tự, thủ tục bán tài sản công theo phương thức niêm yết giá. Theo đó, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản phải niêm yết và đăng tải đầy đủ thông tin về tài sản trên Trang thông tin điện tử về tài sản công (https://taisancong.vn) và tại trụ sở cơ quan.

Thông tin công khai bao gồm: mã số cuộc bán niêm yết; tên, đặc điểm, chất lượng, giá bán tài sản; hình ảnh thực tế; thời gian, địa điểm xem tài sản; thời hạn đăng ký mua; quy định về đối tượng không được tham gia mua tài sản và các thông tin pháp lý liên quan.

Trường hợp chỉ có một người đăng ký mua thì người đó được xác định là người có quyền mua tài sản. Nếu có từ 2 người trở lên cùng đăng ký, việc lựa chọn sẽ được thực hiện thông qua bốc thăm công khai, có giám sát, bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Quy định chặt chẽ việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết việc lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết khi sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập. Việc lựa chọn phải tuân thủ các nguyên tắc công khai, minh bạch, độc lập, trung thực và dựa trên hệ thống tiêu chí chấm điểm cụ thể ban hành kèm theo Thông tư.

Đối tác được lựa chọn phải đạt tối thiểu 50% tổng số điểm và là tổ chức, cá nhân có tổng điểm cao nhất. Trường hợp các đối tác có điểm bằng nhau, việc lựa chọn sẽ căn cứ theo thứ tự ưu tiên về hiệu quả phương án tài chính, năng lực - kinh nghiệm, cơ sở vật chất và các tiêu chí khác; nếu vẫn không phân định được thì tổ chức bốc thăm.

Thông tư cũng quy định rõ các trường hợp bị trừ điểm, không được chấm điểm hoặc bị hủy kết quả lựa chọn do vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo hồ sơ.

Yêu cầu ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công

Thông tư số 120/2025/TT-BTC quy định, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. Quy chế phải quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong toàn bộ vòng đời của tài sản công, từ đầu tư, mua sắm, sử dụng, bảo dưỡng đến xử lý, thanh lý và công khai tài sản.

Quy chế phải được thảo luận, lấy ý kiến dân chủ trong nội bộ trước khi ban hành và được công khai để bảo đảm tính minh bạch.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định hệ thống biểu mẫu công khai tài sản công áp dụng thống nhất cho cơ quan, tổ chức, đơn vị; bộ, cơ quan trung ương; UBND cấp tỉnh và phạm vi toàn quốc. Nội dung công khai bao gồm việc hình thành, sử dụng, xử lý và khai thác tài sản công.

Quy định rõ điều khoản chuyển tiếp

Với việc ban hành Thông tư số 120/2025/TT-BTC, Bộ Tài chính cũng đồng thời bãi bỏ một số thông tư trước đây của Bộ Tài chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đang thực hiện quy trình lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết và đã thông báo công khai về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết với tiêu chí chấm điểm theo quy định tại Thông tư số 11/2025/TT-BTC thì tiếp tục thực hiện theo Điều 6a Thông tư số 11/2025/TT-BTC. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chưa thông báo công khai về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết thì thực hiện việc thông báo công khai và lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết theo quy định tại Thông tư này.

Trong thời gian chưa ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị định số 186/2025/NĐ-CP và Thông tư này, cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Thông tư số 144/2017/TT-BTC thì được tiếp tục thực hiện các nội dung còn phù hợp theo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công đã được ban hành. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm rà soát Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công đã ban hành để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để phù hợp với quy định tại Nghị định số 186/2025/NĐ-CP và Thông tư này trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị đang thực hiện bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá theo quy định tại Thông tư số 144/2017/TT-BTC và cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công đã đăng tải thông tin niêm yết và thông báo giá trước ngày Thông tư này có hiệu lực, thì được tiếp tục thực hiện tổ chức việc bán tài sản theo quy định tại Thông tư số 144/2017/TT-BTC.

Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành quy định về quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và báo cáo tài sản công, việc báo cáo kê khai định kỳ tài sản công theo quy định chuyển tiếp tại khoản 8 Điều 112 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP thì được thực hiện theo quy định tại Điều 10, Mẫu số 08a-ĐK/TSC, Mẫu số 08b-ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC.

Trong thời gian chưa hoàn thành việc nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để đáp ứng các biểu mẫu công khai theo quy định tại Thông tư này, thì việc công khai tiếp tục được thực hiện theo các biểu mẫu công khai tài sản công ban hành kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC.

Theo Bộ Tài chính, việc Thông tư quy định rõ các điều khoản chuyển tiếp này nhằm bảo đảm tính liên tục, tránh xáo trộn trong quản lý.