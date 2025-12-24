(TBTCO) - Việc 100% hộ khoán trên địa bàn được khảo sát, vận động trước thời hạn 15 ngày cho thấy sự chủ động và quyết liệt của Thuế TP. Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi sang phương thức kê khai, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn triển khai chính thức từ năm 2026.

Chủ động đi trước để chuyển đổi bền vững

Ngày 24/12, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026.

Báo cáo về công tác chuẩn bị chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh tại Thuế TP. Hồ Chí Minh, ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, đây là nhiệm vụ lớn - khó - nhạy cảm, tác động trực tiếp đến hàng trăm nghìn hộ kinh doanh và toàn bộ hệ thống quản lý thuế. Tuy nhiên, với vai trò là cơ quan thuế trên địa bàn kinh tế lớn nhất cả nước, Thuế TP. Hồ Chí Minh xác định rõ: “chủ động đi trước, tổ chức triển khai đúng hướng và bảo đảm tính bền vững lâu dài”.

Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo tại Hội nghị.

Cụ thể, ngay từ tháng 10/2025, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã chủ động ban hành và triển khai đồng bộ các kế hoạch thực hiện Quyết định số 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Trong đó, Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai” được xác định là giai đoạn then chốt để tạo nền tảng cho năm 2026.

Trên cơ sở đó, đơn vị xác định 6 mục tiêu trọng tâm, mang tính xuyên suốt là đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ của cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi; có thể áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1/1/2026.

Bên cạnh đó, 100% đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đăng ký và sử dụng; 100% hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi, dễ dàng theo nguyên tắc “một chạm”; giải đáp nhanh vướng mắc của hộ kinh doanh trong vòng 24 giờ.

“Mục tiêu quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận, niềm tin và khả năng thực hiện bền vững của hộ kinh doanh sau chuyển đổi” - ông Dũng nói.

Khó khăn đan xen, lợi thế song hành

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ, ông Dũng cho biết, Thuế TP. Hồ Chí Minh chịu áp lực về quy mô quản lý rất lớn khi có gần 346.000 hộ kinh doanh, chiếm khoảng 13% tổng số hộ kinh doanh cả nước. Điều này đòi hỏi tổ chức triển khai đồng loạt, chính xác và nhất quán.

Tiếp đến là nguồn lực quản lý còn hạn chế. Theo ông Dũng, toàn ngành Thuế Thành phố có 4.351 công chức, nhưng chỉ 524 công chức trực tiếp quản lý hộ kinh doanh, bình quân mỗi công chức theo dõi gần 700 hộ, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn tạo sức ép không nhỏ về tổ chức triển khai đồng loạt.

Cuối cùng là rào cản từ phía hộ kinh doanh. Đó là tâm lý ngại thay đổi thói quen đã tồn tại nhiều năm; lo ngại chi phí tuân thủ; hạn chế về kỹ năng công nghệ, đặc biệt với tiểu thương lớn tuổi và sự tác động của các thông tin sai lệch trên mạng xã hội gây tâm lý hoang mang.

Thuế TP. Hồ Chí Minh hoàn thành khảo sát và vận động hộ kinh doanh chuyển đổi trước kế hoạch 15 ngày.

Tuy vậy, bên cạnh khó khăn, Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng có những lợi thế nền tảng rất rõ ràng.

Trước hết, là sự chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Bộ Tài chính, Cục Thuế và chính quyền Thành phố, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó là sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, chính quyền cơ sở, cơ quan báo chí và các đơn vị cung cấp giải pháp, hình thành một mạng lưới hỗ trợ đồng bộ.

TP. Hồ Chí Minh cũng là địa bàn có mức độ sẵn sàng công nghệ cao, môi trường kinh tế năng động, người nộp thuế có khả năng tiếp cận nhanh với các mô hình quản lý hiện đại.

Đặc biệt, tập thể Thuế TP. Hồ Chí Minh gồm 51 đơn vị và hơn 4.351 công chức, người lao động đã nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp, giữ vững kỷ cương, đoàn kết và tinh thần đổi mới - đây chính là sức mạnh nội sinh quan trọng nhất.

Triển khai giải pháp đúng trọng tâm, thời điểm

Trên cơ sở đó, Thuế TP. Hồ Chí Minh triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm. Đầu tiên, là chỉ đạo - điều hành quyết liệt, thông suốt; thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ hỗ trợ cố định và lưu động; ký Quy chế phối hợp với 168 UBND phường, xã, đặc khu, bảo đảm việc chuyển đổi được triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Tiếp đến là tuyên truyền - hỗ trợ theo hướng thực chất. Hộ kinh doanh được phân nhóm theo độ tuổi, ngành nghề, quy mô và khả năng tiếp cận công nghệ để hỗ trợ phù hợp. Mỗi hộ kinh doanh ít nhất một lần được hướng dẫn trực tiếp.

“Thuế TP. Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị tiên phong ký kết với 15 nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số, ngân hàng và tổ chức tư vấn, tạo điều kiện để hộ kinh doanh tiếp cận giải pháp trọn gói với chi phí hợp lý. Đáng chú ý, VNPay thể hiện rõ trách nhiệm đồng hành khi triển khai miễn phí gói giải pháp trong 3 năm đầu, góp phần tháo gỡ rào cản chi phí và tạo nền tảng vận hành bền vững cho hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi” - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh nói.

Đáng chú ý, Thuế TP. Hồ Chí Minh lấy công nghệ làm trụ cột, đưa vào vận hành Cổng thông tin Thuế TP. Hồ Chí Minh, Zalo Mini App HCMTax và Cổng “60 ngày chuyển đổi”, cho phép theo dõi tiến độ theo thời gian thực, phục vụ chỉ đạo điều hành kịp thời, chính xác.

Tạo không gian phát triển mới cho hộ kinh doanh lớn mạnh

Theo ông Đoàn Minh Dũng, công tác chuẩn bị chuyển đổi đã đạt được những kết quả nổi bật. Cụ thể, 100% hộ khoán được khảo sát, vận động trước thời hạn 15 ngày. Hơn 35.000 hộ khoán đã thực hiện chuyển sang kê khai, 666 hộ kinh doanh đã thực hiện chuyển lên doanh nghiệp. 98% hộ có tài khoản thuế điện tử, trong đó 92% sử dụng eTax Mobile; 22.646 hộ sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, đạt 86%, cao hơn mức bình quân cả nước. Số thu từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 10.552 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ.

“Quan trọng hơn, nhận thức của hộ kinh doanh đã thay đổi rõ rệt, tạo nền tảng cho giai đoạn triển khai chính thức từ năm 2026” - ông Dũng nhấn mạnh. Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm, hiện nay, thu từ hộ, cá nhân kinh doanh mới chiếm khoảng 2% tổng thu ngân sách. Việc triển khai mô hình quản lý thuế mới từ năm 2026 sẽ tạo điều kiện mở rộng nền thu, nâng cao mức đóng góp của khu vực này, trên cơ sở minh bạch, công bằng và bền vững.

“Chúng tôi xác định rõ, thu ngân sách phải song hành với thu được lòng dân. Mục tiêu cốt lõi của chuyển đổi không chỉ là tăng thu, mà là tạo không gian phát triển mới cho hộ kinh doanh lớn mạnh, chuyên nghiệp và tự tin hơn. Thuế TP. Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và cải cách, để mô hình quản lý thuế mới đúng chủ trương - đúng thực tiễn - được xã hội đồng thuận” - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.