Tuyên Quang: Thu nội địa 7 tháng được gần 3.400 tỷ đồng

(TBTCO) - Ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, lũy kế tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh 7 tháng năm 2025 được 3.384,9 tỷ đồng, đạt 57,8 % dự toán pháp lệnh, đạt 39,7% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Báo cáo của Thuế tỉnh Tuyên Quang cho thấy, sau sắp xếp, trong tháng 7/2025 có 10 đơn vị được giao nhiệm vụ thu gồm 8 Thuế cơ sở và Phòng Quản lý doanh nghiệp 1, Phòng Quản lý doanh nghiệp 2.

Trong đó, có 5 đơn vị đạt trên 59%, 5 đơn vị còn lại có tỷ lệ thực hiện dưới 59%; so với cùng kỳ, có 8 đơn vị thu có tăng trưởng, còn 2 đơn vị giảm so với cùng kỳ năm 2024.

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Trong tháng, có 9/17 khoản thu có tiến độ thu tích cực (đạt trên 60% dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ): Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do Trung ương quản lý (đạt 64,8%, tăng 14,8%); thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (đạt 100,7%, tăng 80,5%); thuế thu nhập cá nhân (đạt 94,7%, tăng 35,1%); lệ phí trước bạ (đạt 88,9%, tăng 60,1%); thu phí, lệ phí (đạt 66,7%, tăng 15,1%); thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (đạt 64,8%, tăng 9,8%)... Còn 8/17 khoản thu tiến độ còn chậm dưới 60% dự toán

Theo ông Hùng, nguyên nhân tiến độ thu còn chậm do nhiều yếu tố như: Thu tiền sử dụng đất đạt thấp do đến 31/7/2025 các dự án khu đô thị chưa có hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính chuyển đến cơ quan thuế nên chưa phát sinh nộp ngân sách nhà nước; nguyên nhân tiền thuế nợ tăng trong tháng cũng ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách nhà nước, chủ yếu tập trung ở các công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải, xây dựng, thủy điện...

Tính đến ngày 31/7/2025, ước tính giảm thu 536,7 tỷ đồng do ảnh hưởng của các chính sách giảm, gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách tháng 8 và quý III/2025, ông Hùng cho biết, Thuế tỉnh Tuyên Quang theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích, đánh giá cụ thể từng địa bàn, từng khu vực và từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo đánh giá ước khả năng nộp ngân sách nhà nước trong tháng sát với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh và các cơ quan phối hợp tập trung tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và các chính sách, pháp luật thuế mới ban hành; duy trì thường trực, giải quyết công việc phát sinh tại bộ phận một cửa của cơ quan Thuế, theo quy định; cập nhật và công khai đầy đủ về thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực thuế và phí.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế và các thủ tục hành chính thuế; giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế về chính sách, pháp luật thuế và các thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…/.