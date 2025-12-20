Ngày 20/12: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu không biến động

Giá cà phê trong nước hôm nay (20/12) tiếp tục giảm nhẹ từ 200 - 500 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 88.500 - 89.300 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất từ đầu tháng đến nay. Trong khi đó, giá tiêu không biến động so với ngày hôm qua.

Giá cà phê hôm nay dao động từ 88.500 - 89.300 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm từ 200 - 500 đồng/kg

Giá cà phê nội địa hôm nay (20/12) tiếp tục giảm nhẹ từ 200 - 500 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 88.500 - 89.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Đây là mức giá thấp nhất từ đầu tháng đến nay.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm nhẹ 500 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 89.300 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm nhẹ 200 đồng/kg, giao dịch ở mức 88.500 đồng/kg, thấp nhất trong vùng. Tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 89.000 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng 4,0 USD/tấn, lên mức 3778 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9/2026 cũng tăng 11 USD/tấn, lên mức 3538 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2025 giảm nhẹ 4,45 cent/lb, đạt mức 340,65 cent/lb; kỳ giao tháng 12/2026 giảm 1,7 cent/lb, đạt mức 303,6 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 đạt mức 417,85 cent/lb, tăng 1,0 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 9/2026 lại giảm nhẹ 1,85 cent/lb, đạt mức 381,7 cent/lb.

Giá tiêu đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay không biến động so với ngày hôm qua. Hiện giá tiêu tại các địa phương dao động từ 146.500 - 148.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 146.500 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Tương tự, TP. Hồ Chí Minh ở mức 147.000 đồng/kg. Lâm Đồng và Đắk Lắk, thương lái thu mua hồ tiêu với giá 148.500 đồng/kg

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động nhẹ tại thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giao dịch ở mức 6.961 USD/tấn, giảm 0,09% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok cũng giảm 0,08%, hiện giao dịch ở mức 9.597 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn. Giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn./.