Sáng ngày 18/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.151 VND tăng 5 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,26%, hiện ở mức 98,40.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.939 VND/USD - 26.353 VND/USD, tăng 2 VND/USD cả chiều mua và bán so với ngày 17/12.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.093 đồng 26.403 đồng Vietinbank 25.970 đồng 26.403 đồng BIDV 26.130 đồng 26.408 đồng



* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.070 đồng - 31.025 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.138 đồng 31.726 đồng Vietinbank 29.984 đồng 31.704 đồng BIDV 30.486 đồng 31.738 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 154 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164,39 đồng 174,83 đồng Vietinbank 163,81 đồng 175,31 đồng BIDV 166,12 đồng 173,74đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD lúc 04 giờ sáng ngày 18/12 giao dịch tại mức 27.107 đồng/USD, bán ra là 27.207 đồng/USD.

Tuy nhiên, đến 8 giờ 10 phút cùng ngày, giá USD trên thị trường "chợ đen" giao dịch khoảng 27.128 đồng/USD và bán ra 27.248 đồng/USD. So với phiên trước, giá mua giảm 44 đồng, trong khi giá bán tăng 24 đồng, khiến chênh lệch mua - bán thu hẹp còn khoảng 120 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 98.41 điểm, tăng 0.19% so với chốt phiên lần trước.

Theo Reuters, đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư khi giới đầu tư chờ đợi số liệu lạm phát của Mỹ, qua đó tìm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ở chiều ngược lại, đồng bảng Anh giảm mạnh sau khi lạm phát tại Anh bất ngờ hạ sâu, củng cố kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Thị trường hiện tập trung theo dõi số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Năm, trong bối cảnh các dữ liệu việc làm công bố trước đó chưa đủ rõ ràng để định hình triển vọng chính sách của Fed. Ông Thomas Mathews, Trưởng bộ phận thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Capital Economics, nhận định nếu lạm phát Mỹ diễn biến đúng kỳ vọng, Fed sẽ chưa chịu áp lực phải nới lỏng chính sách trong vài cuộc họp tới, thậm chí khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 vẫn còn sớm.

Trong khi đó, đồng bảng Anh chịu áp lực giảm mạnh sau khi số liệu cho thấy lạm phát giá tiêu dùng tại Anh trong tháng 11 giảm xuống còn 3,2%, mức thấp nhất kể từ tháng 3, so với 3,6% của tháng 10. Diễn biến này khiến thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng BoE sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày thứ Năm.

Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB, cho rằng dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%, nhưng mức giảm vừa qua đã đủ để củng cố kỳ vọng BoE sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Đồng quan điểm, bà Modupe Adegbembo, chuyên gia kinh tế của Jefferies, nhận định đà tăng tiền lương chậm lại, áp lực giá cả hạ nhiệt cùng với hoạt động kinh tế suy yếu và tác động từ các biện pháp ngân sách đã tạo thêm dư địa cho việc cắt giảm lãi suất.

Trên thị trường ngoại hối, đồng bảng Anh giảm 0,6%, xuống còn 1,338 USD/bảng, rời xa mức cao nhất trong hai tháng đạt được trước đó. Trước đó, các số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Anh đã lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2021, trong khi tăng trưởng tiền lương khu vực tư nhân thấp nhất trong gần 5 năm./.