(TBTCO) - Ngày 18/12, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Thúc đẩy hợp tác với thị trường EU và khuyến khích triển khai mô hình phát triển bền vững trong doanh nghiệp Việt Nam".

Dự án góp phần nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong tiếp cận thị trường EU theo các chuẩn mực phát triển bền vững.

Bà Trần Thị Lan Anh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HA

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Thư ký VCCI nhấn mạnh, dự án được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững, SDGs và tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA. Trọng tâm xuyên suốt là hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam áp dụng mô hình kinh doanh bao trùm, tuân thủ tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị của EU, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, tăng kết nối Việt Nam, EU.

Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Pavlin Todorov khẳng định, Bulgaria coi trọng việc đồng hành cùng Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại gắn với phát triển bền vững. Việc chia sẻ kinh nghiệm, mô hình thực tiễn của EU không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường mà còn mở ra dư địa hợp tác lâu dài giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Theo báo cáo tổng kết, trong hơn một năm rưỡi triển khai, dự án đã thực hiện chuỗi hoạt động thiết thực như: tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển bền vững và quan hệ đối tác Việt Nam, EU, cập nhật các chính sách mới của EU như CSRD, hướng dẫn doanh nghiệp thực thi EVFTA, biên soạn sổ tay xuất khẩu sản phẩm gỗ sang EU, tổ chức hội thảo liên vùng và các chương trình đào tạo về chuyển đổi số gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Hàng trăm doanh nghiệp đã được trang bị kiến thức về tiêu chuẩn môi trường, xã hội, an toàn thực phẩm, quy tắc xuất xứ và yêu cầu minh bạch của thị trường EU.

Theo VCCI, dự án không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần lan tỏa tư duy phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và đầu tư có trách nhiệm. Đối với quan hệ Việt Nam, Bulgaria, dự án được xem là minh chứng sinh động cho hợp tác hiệu quả, tạo nền tảng xây dựng lòng tin và kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước.