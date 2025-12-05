Huy động 15.291 tỷ đồng trồng trên 1,4 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025

(TBTCO) - Theo báo cáo của các bộ ngành, địa phương, tổng số nguồn vốn thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 là 15.291 tỷ đồng. Riêng vốn huy động từ xã hội hóa hơn 7.011,1 tỷ đồng (chiếm tới 45,9%). Đây là kết quả rất tích cực, thể hiện sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội đối với công tác trồng cây, trồng rừng.

Đó là thông tin tại Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 5/12.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” (Đề án) trong 5 năm qua các bộ ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện.

Ngay sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tổ chức hội nghị triển khai, đồng thời ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương rà soát, xác định quỹ đất trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, đất trồng mới rừng sản xuất, đất trồng cây xanh đô thị, cây xanh phân tán vùng nông thôn,... làm cơ sở xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án trồng rừng, trồng cây xanh hàng năm và cả giai đoạn 2021 - 2025...

Bên cạnh đó, nhiều tỉnh, thành và các bộ ngành đã có cách làm hay, hoạt động sáng tạo trong tổ chức thực hiện đề án; các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và quần chúng nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng, chung tay góp sức trong trồng và bảo vệ cây xanh.

Nhờ đó, sau 5 năm thực hiện Đề án, cả nước đã trồng được trên 1,439 tỷ cây xanh, vượt 43,9% so với mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Trong đó: trồng 573,9 triệu cây xanh phân tán (gồm: cây xanh đô thị 87,5 triệu cây; cây xanh trồng phân tán nông thôn 486,4 triệu cây); trồng cây xanh trong rừng tập trung 865,2 triệu cây, tương đương với 429.125 ha rừng (gồm: 36.745 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 392.380 ha trồng mới rừng sản xuất).

Một số địa phương trồng cây xanh đạt kết quả cao như: Phú Thọ (177,9 triệu cây); Lào Cai (108,8 triệu cây); An Giang (98,5 triệu cây), Lạng Sơn (96,3 triệu cây),…

Theo báo cáo của các bộ ngành, địa phương, tổng số nguồn vốn thực hiện Đề án trong giai đoạn 2021-2025 là 15.291 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách nhà nước 3.174,5 tỷ đồng (chiếm 20,8%), vốn ODA 350,3 tỷ đồng (chiếm 2,3%), các nguồn vốn khác 4.755,1 tỷ đồng (chiếm 31,1%). Riêng vốn huy động từ xã hội hóa hơn 7.011,1 tỷ đồng (chiếm tới 45,9%). Đây là kết quả rất tích cực, thể hiện sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội đối với công tác trồng cây, trồng rừng.

Trên 1,4 tỷ cây đã được trồng trong Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh. Ảnh minh họa

Từ góc nhìn của một Tổ chức bảo tồn toàn cầu, ông Hoàng Xuân Huy - Giám đốc đối ngoại của Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) đánh giá, Chương trình 1 tỷ cây xanh của Việt Nam là một đóng góp rất quan trọng cho các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và phục hồi thiên nhiên toàn cầu. Thành công này góp phần thiết thực vào việc thực hiện các cam kết quốc tế về môi trường và khí hậu của Việt Nam những năm qua. Ông Huy cũng cho rằng, trên thế giới, không nhiều quốc gia có thể triển khai một chương trình trồng cây quy mô lớn và đạt kết quả vượt trội như Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho rằng, để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ, phát triển rừng, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, duy trì và tổ chức thực hiện tốt phong trào trồng cây làm theo lời Bác. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên cả nước tiếp tục cùng chung tay, góp sức trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, cây xanh. Đặc biệt là trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa có giá trị cao, nâng cao giá trị rừng trồng; phát huy hiệu quả bảo vệ môi trường sinh thái, lưu giữ hấp thụ các bon rừng, giảm phát thải khí nhà kính./.