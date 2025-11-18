(TBTCO) - Đến thời điểm này, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm, thực chất và hiệu quả các điều ước, cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu toàn cầu cũng như ban hành và triển khai nhiều chính sách, chương trình, hành động về biến đổi khí hậu.

Ngày 18/11, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc tổ chức Hội thảo tập huấn tăng cường năng lực quản lý thích ứng biến đổi khí hậu.

Nhu cầu cấp thiết về đào tạo chuyên môn

Theo Cục Biến đổi khí hậu, biến đổi khí hậu (BĐKH) tiếp tục diễn ra ngày càng cực đoan và khó lường, làm thay đổi nhiều quy luật của tự nhiên. Tại Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến nhiều biểu hiện rõ rệt của BĐKH, điển hình là các cơn bão và hoàn lưu bão đã gây ra thiệt hại nặng nề, không chỉ về kinh tế và môi trường mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sinh kế và an toàn của người dân.

Đứng trước những thách thức về biến đổi khí hậu đang hiện hữu, việc gia tăng khả năng chống chịu và thích ứng với BĐKH đã trở thành vấn đề sống còn đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Chính phủ đã ban hành và tích cực triển khai nhiều chính sách quan trọng, trong đó bao gồm Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (NAP) và Hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia (M&E). Bộ NN&MT đã ban hành các thông tư hướng dẫn về quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.

Bà Mai Kim Liên, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu tại hội thảo tập huấn.

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 tại Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ phải “chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu”. BĐKH đã trở thành vấn đề sống còn đối với các quốc gia

Tuy nhiên, công tác ứng phó và quản lý nhà nước về thích ứng BĐKH tại các bộ, ngành và địa phương đang đứng trước một nhu cầu lớn về đào tạo chuyên môn.

Sau khi thực hiện sắp xếp lại các cơ quan của Chính phủ, sáp nhập, thành lập một số bộ, ngành, lực lượng cán bộ, công chức và bộ máy thực hiện công tác BĐKH tại các cấp có nhiều thay đổi, nhiều cơ quan chuyên môn về biến đổi khí hậu thay đổi về cơ cấu, chức năng, nhiều vụ, nhiều cán bộ mới được phân công thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm giải quyết những vướng mắc và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thích ứng BĐKH và sự phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương, giúp công tác quản lý nhà nước ngày càng hiệu quả, Cục Biến đổi khí hậu đã phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc tổ chức Hội thảo tập huấn tăng cường năng lực quản lý thích ứng biến đổi khí hậu.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Mai Kim Liên, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu nhấn mạnh, hội thảo hướng tới việc hỗ trợ thiết thực cho các bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thích ứng biến đổi khí hậu.

"Việc tăng cường hiểu biết và sự phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương sẽ giúp công tác quản lý nhà nước về thích ứng với BĐKH ngày càng hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho công tác hoạch định chính sách, phân bổ nguồn lực trong nước cũng tăng cường vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu

Thông qua chương trình hôm nay, các đại biểu sẽ được cập nhật những thông tin mới nhất về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu, nắm vững phương pháp, quy trình và thao tác trên hệ thống M&E trực tuyến; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình để Cục Biến đổi khí hậu có thể tiếp tục hoàn thiện hệ thống M&E đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý trong giai đoạn tới"- bà Liên nói.

Theo bà Mai Kim Liên, đến thời điểm này, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm, thực chất và hiệu quả các điều ước, cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu toàn cầu cũng như ban hành và triển khai nhiều chính sách, chương trình, hành động về BĐKH.

Hướng tới mở rộng phạm vi tập huấn

Với mục tiêu triển khai công tác ứng phó với BĐKH đồng bộ trên toàn quốc, Cục Biến đổi khí hậu đã và đang nỗ lực thúc đẩy việc triển khai Kế hoạch NAP và Hệ thống M&E trực tuyến, qua đó góp phần phục vụ tốt hơn cho công tác hoạch định chính sách, phân bổ nguồn lực, cũng như tăng cường vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu.

Trước đó, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội thảo Tập huấn tăng cường năng lực quản lý thích ứng BĐKH cho đại diện các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Y tế, Tài chính, Văn hoá, thể thao và Du lịch của 8 tỉnh/thành phố khu vực miền Nam.

Thời gian tới, Cục Biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục tổ chức Hội thảo tập huấn tăng cường năng lực quản lý thích ứng biến đổi khí hậu cho đại diện các địa phương khu vực miền Bắc và miền Trung.

Đông đảo các đại biểu tham dự hội thảo tập huấn.

Chương trình tập huấn tập trung vào ba nội dung cốt lõi, đảm bảo sự đồng bộ trong triển khai công tác thích ứng với biến đổi khí hậu trên toàn quốc.

Thứ nhất, cập nhật Kế hoạch quốc gia thích ứng với Biến đổi khí hậu (NAP). Các đại biểu sẽ được cập nhật những thông tin mới nhất về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó đã xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cũng như sự phân công nhiệm vụ cho các địa phương thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Thứ hai, hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia trực tuyến: Một trọng tâm quan trọng là việc nắm vững phương pháp, quy trình và thao tác trên Hệ thống M&E trực tuyến. Hệ thống này được xây dựng nhằm hỗ trợ các địa phương trong công tác báo cáo, giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng BĐKH theo hướng minh bạch, kịp thời và đồng bộ trên toàn quốc.

Thứ ba, triển khai giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương: Các chuyên gia đã chia sẻ về việc triển khai công tác thích ứng BĐKH sau khi chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp, và giới thiệu một số mô hình thích ứng BĐKH tại Việt Nam. Việc tập huấn này có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi M&E là hệ thống cung cấp cơ sở cho việc quản lý, điều phối và thực hiện các hoạt động thích ứng BĐKH, áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh./.