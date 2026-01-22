Việt Nam và Đức mở rộng hợp tác về chuyển dịch năng lượng

(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ cho biết, ngày 21/1 tại Hà Nội, đại diện của một số đơn vị trực thuộc Bộ Công thương Việt Nam và GIZ đã chính thức ký kết thỏa thuận gia hạn và điều chỉnh phạm vi một dự án đang triển khai, nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, dự án “Thúc đẩy chuyển dịch ngành năng lượng tại Việt Nam” (TEV) sẽ được gia hạn đến hết tháng 12/2026. Việc gia hạn này tiếp tục khẳng định cam kết của hai bên trong việc củng cố các nền tảng chiến lược, pháp lý, chính sách và công nghệ, hướng tới một quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Đại diện các bên ký kết thỏa thuận gia hạn và điều chỉnh phạm vi dự án. Ảnh: GIZ

Được sự ủy thác của Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển Đức (BMZ), dự án nhằm thúc đẩy việc xây dựng chiến lược chuyển dịch năng lượng dài hạn, đồng thời tăng cường chuyển giao tri thức công nghệ để hướng tới một hệ thống năng lượng phát thải thấp và bền vững về môi trường.

Cục Điện lực và GIZ sẽ phối hợp triển khai dự án với sự hợp tác chặt chẽ của các bên liên quan, bao gồm Vụ Dầu khí và Than, và Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO).

Ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Cục Trưởng Cục Điện lực cho biết: “Việc ký kết Thỏa thuận thực hiện dự án không chỉ mang ý nghĩa pháp lý, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị và cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc cùng nhau triển khai thành công dự án. Tôi tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan, dự án sẽ đạt được những kết quả thiết thực, đóng góp quan trọng cho tiến trình chuyển dịch ngành năng lượng tại Việt Nam theo hướng công bằng, an toàn và bền vững”.

TS. Michaela Baur - Giám đốc Quốc gia GIZ Việt Nam chia sẻ, ph là một trụ cột chính trong hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam và Đức trong lĩnh vực năng lượng. Khoản tài trợ bổ sung này kéo dài đến cuối năm 2026 được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự hợp tác thành công giữa hai bên trong khuôn khổ dự án TEV trước đây.

Bà nhấn mạnh: "Sự hợp tác tin cậy giữa GIZ và tất cả các đối tác tại Việt Nam đã giúp triển khai hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực, đồng thời tạo cơ sở vững chắc cho sự hợp tác sâu rộng và mang tính chiến lược hơn trong giai đoạn tiếp theo của dự án".

Với nguồn tài trợ bổ sung và thời gian triển khai dài hơn, dự án sẽ thực hiện các nghiên cứu phân tích chuyên sâu và hỗ trợ kỹ thuật đối với các lĩnh vực ưu tiên như tạo thuận lợi cho đầu tư, vận hành hệ thống và thị trường điện, tính linh hoạt của lưới điện và các giải pháp lưu trữ, chuyển đổi số, cũng như các công nghệ năng lượng phát thải thấp mới nổi. Những hoạt động này sẽ trực tiếp hỗ trợ việc triển khai các nghị quyết quốc gia trọng tâm về phát triển năng lượng.

Dự án cũng đặt mục tiêu thu hút sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp trên toàn quốc, trong đó 70% doanh nghiệp dự kiến sẽ đầu tư vào các giải pháp chuyển dịch năng lượng và bày tỏ sự tin tưởng vào khung pháp lý và quy định của Việt Nam.

Bên cạnh đó, dự án sẽ xác định và đề xuất các giải pháp công nghệ tiên tiến cho chuyển dịch năng lượng, bao gồm lưới điện vi mô và hệ thống tự động hóa phân phối, nhằm hỗ trợ các đơn vị vận hành lưới điện và cơ quan quản lý nhà nước trong vận hành hệ thống điện và đầu tư kết nối lưới điện.

Trong thời gian tới, dự án kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý và các bên liên quan, nhằm bảo đảm việc triển khai hiệu quả các hoạt động và tối đa hóa tác động của dự án đối với quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam./.