Động lực cho Kỷ nguyên Bền vững

(TBTCO) - Trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là cơ hội nhưng cũng song hành cùng nhiều thách thức, Việt Nam đã và đang chủ động thực hiện những thay đổi chiến lược sâu rộng nhằm thích nghi với thực tiễn này để phát triển bền vững.

Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư. Ảnh: Đức Thanh

Phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư cho hay, Hội thảo ngày hôm nay diễn ra ngay sau Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại Brazil bàn về các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy công bằng trong lĩnh vực này.

Một trong những vấn đề nóng nhất tại COP30 là tài chính khí hậu. Một khối các nước đang phát triển đang tìm kiếm một lịch trình thanh toán để đảm bảo các nước giàu thực hiện lời hứa đã đưa ra tại COP29 năm ngoái về việc hàng năm cung cấp 300 tỷ USD tài chính khí hậu vào năm 2035.

COP30 diễn ra trong bối cảnh một nghịch lý lớn: trong khi khoa học ngày càng rõ ràng về sự khẩn cấp của khủng hoảng khí hậu, ý chí chính trị để hành động quyết liệt lại đang suy yếu ở nhiều nước phát triển chính.

Thế giới, trong đó có Việt Nam, đang đối diện với cuộc khủng hoảng khí hậu tồi tệ nhất. Chỉ mới tháng trước, các cơn bão càn quét các tỉnh miền Bắc và miền Trung gây lụt lội nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề cho Việt Nam là một ví dụ điển hình. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tiếp tục hành động vì một thế giới xanh hơn, vì một Việt Nam yên bình và an toàn hơn, cho chúng ta và cho cả những thế hệ mai sau.

Tại Hội nghị Nghị viện bên lề COP30 từ 13-15/11 và tại phiên thảo luận chính của COP30, Việt Nam luôn khẳng định quyết tâm chuyển hóa cam kết khí hậu thành hành động minh bạch, công bằng; thúc đẩy hợp tác liên nghị viện trong ứng phó biến đổi khí hậu.

Thực tế những năm qua và đặc biệt là năm 2025, Việt Nam đã chủ động thực hiện những thay đổi chiến lược sâu rộng nhằm thích nghi với thực tiễn và phát triển bền vững.

Đảng và Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới bền vững hơn, với các trọng tâm tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển và đổi mới sáng tạo; Tăng cường đầu tư vào nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh tế; đặc biệt ưu tiên vào triển khai chiến lược phát triển dựa trên “bộ tứ Nghị quyết trụ cột”.

Nhờ vậy, Việt Nam nổi lên như một nhân tố năng động trong nền kinh tế toàn cầu, với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng cho sự tăng trưởng của đất nước.

Toàn cảnh Hội thảo ESG 2025. Ảnh: Chí Cường

Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp

Đồng hành với Chính phủ trong hành trình đó, không thể thiếu cánh tay đắc lực của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Các doanh nghiệp đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, với nhiều hành động thiết thực, hiệu quả trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực, các phân ngành của nền kinh tế theo hai xu hướng chuyển đổi chính là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh giờ đây không chỉ là một yêu cầu toàn cầu, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tái cấu trúc chiến lược phát triển, giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và mở rộng thị trường quốc tế.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu xanh trong nước đã tăng hơn 60% so với cùng kỳ, chứng tỏ niềm tin của nhà đầu tư vào cam kết phát triển xanh của Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam.

Báo Tài chính – Đầu tư luôn đảm nhiệm chức năng tiên phong và dẫn lối tuyên truyền cho các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm khẳng định vị thế và vai trò của Bộ Tài chính như một “lực lượng tiên phong trong đổi mới và phát triển kinh tế quốc gia”, chứ không chỉ là “trụ cột trong chính sách tài chính”, như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính.

Bên cạnh đó, hàng loạt chính sách khuyến khích mới đã ra đời nhằm thúc đẩy phát triển thị trường tài chính xanh, thị trường carbon, và công cụ tài chính bền vững. Theo đó mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành thị trường carbon trong nước hoạt động hiệu quả, kết nối với các thị trường khu vực và toàn cầu.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xanh toàn cầu, đồng thời tận dụng nguồn lực tài chính quốc tế cho phát triển trong nước.

"Chúng tôi tin rằng, các doanh nghiệp đang có mặt tại khán phòng này cũng như toàn thể doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam đều đang nỗ lực theo những cách khác nhau để chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực, ngành nghề đầu tư, sản xuất - kinh doanh của mình, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển môi trường số an toàn, nhân văn và rộng khắp, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế vào năm 2030" - ông Phạm Văn Hoành nhấn mạnh.

Theo ông Phạm Văn Hoành, là cơ quan ngôn luận của Bộ Tài chính và ngành Tài chính, Báo Tài chính – Đầu tư luôn đảm nhiệm chức năng tiên phong và dẫn lối tuyên truyền cho các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm khẳng định vị thế và vai trò của Bộ Tài chính như một “lực lượng tiên phong trong đổi mới và phát triển kinh tế quốc gia”, chứ không chỉ là “trụ cột trong chính sách tài chính”, như lời Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính.

Giải pháp đổi mới sáng tạo đi liền với hành động tiên phong tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số - chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Việt Nam. Đây cũng chính là thông điệp mà Báo Tài chính - Đầu tư muốn gửi gắm thông qua Đặc san thường niên Phát triển bền vững 2025, với chủ đề Động lực cho Kỷ nguyên Bền vững.

Cuốn đặc san này cũng chính thức được Báo Tài chính - Đầu tư phát hành ngày hôm nay. Đây là ấn phẩm đặc biệt do Báo Tài chính - Đầu tư xuất bản thường niên nhằm chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tế quý báu trong hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh bền vững, qua đó tạo nguồn cảm hứng và hối thúc hành động mạnh mẽ hơn trong các lĩnh vực trọng tâm, như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đầu tư xanh, chuyển dịch năng lượng, nông nghiệp bền vững, tài chính xanh, y tế công nghệ cao..., hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

"Chúng tôi kỳ vọng, các lăng kính và góc nhìn chuyên nghiệp của các nhà hoạch định chính sách, đại diện các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia kinh tế và đại diện các doanh nghiệp ở Việt Nam và quốc tế…, sẽ mang tới những góc nhìn đa chiều, phong phú và đa dạng hơn về trách nhiệm và hành động mà chúng ta phải thực hiện để nâng cao khả năng chống chịu của doanh nghiệp và nền kinh tế trước các cuộc khủng hoảng về sức khỏe, năng lượng, khí hậu… có thể xảy đến trong tương lai, từ đó góp phần xây dựng một nền kinh tế xanh, hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050", ông Phạm Văn Hoành cho hay.