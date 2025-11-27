Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác chuyển đổi số, ứng dụng AI trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Phúc lợi và bồi thường cho người lao động Hàn Quốc (KCOMWEL), trong hai ngày 25 - 26/11 tại Hà Nội, hai bên đã tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và dịch vụ chăm sóc khách hàng trong an sinh xã hội” và lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Các hoạt động nhằm đánh giá kết quả triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2020 - 2025, đồng thời xác định những nội dung hợp tác trọng tâm và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, hai cơ quan ưu tiên chia sẻ kinh nghiệm trong chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tăng cường giải pháp phòng ngừa, giải quyết chế độ liên quan đến tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội của mỗi nước.

Đại diện hai bên ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: BHXHVN

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh ghi nhận và đánh giá cao kinh nghiệm vận hành hệ thống công nghệ thông tin hiện đại của KCOMWEL, đặc biệt trong quản lý chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Ông nhấn mạnh, đây là nguồn tham khảo quan trọng phục vụ chiến lược phát triển và đổi mới quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Đào Việt Ánh khẳng định, trước sự phát triển nhanh của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), Bảo hiểm xã hội Việt Nam coi chuyển đổi số là nền tảng cải cách quản lý và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo đó, hệ thống Bảo hiểm xã hội đã đẩy mạnh điện tử hóa quy trình nghiệp vụ, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; mở rộng dịch vụ công trực tuyến; triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đóng góp tích cực vào xây dựng Chính phủ số.

Đại diện KCOMWEL, ông Seo Yunseok - Tổng Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số cho biết, KCOMWEL đảm nhiệm quản lý bảo hiểm tai nạn lao động và chế độ phúc lợi cho toàn bộ người lao động tại Hàn Quốc. Các thủ tục đăng ký và giải quyết bồi thường đã được đơn giản hóa mạnh mẽ nhờ triển khai hướng dẫn trực tuyến và ứng dụng hệ thống AI hỗ trợ phân tích dữ liệu điều dưỡng, dự đoán thời gian điều trị phù hợp, giúp rút ngắn quá trình thẩm định hồ sơ. KCOMWEL cũng đang thử nghiệm kết nối an toàn với các mô hình AI như ChatGPT 4.1 và Gemini 2.5 Flash để nâng cao độ chính xác và tốc độ xử lý.

Ông Seo Yunseok khẳng định, với những thành quả đã đạt được, KCOMWEL sẽ tiếp tục đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2026–2030.

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và KCOMWEL đã ký kết Bản ghi nhớ giai đoạn 2026 - 2030, tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như: chuyển đổi số và ứng dụng AI; quản lý, vận hành quỹ hiệu quả; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; đào tạo trung - dài hạn và trao đổi đoàn; nghiên cứu dữ liệu lớn; phòng ngừa tai nạn lao động và phục hồi chức năng; nghiên cứu dữ liệu lớn trong bảo hiểm xã hội và chia sẻ kinh nghiệm thực thi chính sách.

Với định hướng mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và KCOMWEL đặt mục tiêu xây dựng nền tảng hợp tác bền vững, thực chất, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam và Hàn Quốc, đóng góp thiết thực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong lĩnh vực an sinh xã hội./.