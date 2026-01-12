Chủ động xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I:

(TBTCO) - Trong năm 2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thành tốt công tác mua nhập kho dự trữ quốc gia; đồng thời khẩn trương, kịp thời xuất cấp gạo, vật tư, thiết bị cho các địa phương khắc phục hậu quả của mưa bão.

Kiện toàn tổ chức bộ máy

Theo ông Đỗ Quốc Long - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực I, từ 1/3/2025, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính về việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngành DTNN, Chi cục DTNN khu vực I được thành lập trên cơ sở Chi cục DTNN khu vực I và các đơn vị Chi cục DTNN theo mô hình cũ trên địa bàn các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên thuộc Cục DTNN Vĩnh Phú, Hà Nam Ninh và Hải Hưng.

Đến ngày 1/7/2025, việc tái cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương đã được triển khai đồng bộ trên toàn quốc, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I được sắp xếp tổ chức lại, thực hiện chức năng trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia và quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Hiện Chi cục DTNN khu vực I có 4 phòng nghiệp vụ và 10 điểm kho thuộc Chi cục

Trong quá trình triển khai, sắp xếp tinh gọn bộ máy, đơn vị luôn chủ động phối hợp kịp thời với chính quyền địa phương và các ban thuộc Cục DTNN để ổn định bộ máy; chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác nhập, xuất hàng hóa, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ, cứu trợ cho các địa phương.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh. Ảnh: Đức Thanh

Xuất cấp hàng dự trữ kịp thời

Theo ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, sau sáp nhập, đơn vị sớm hoạt động ổn định và có sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Về công tác nhập kho hàng dự trữ quốc gia, ông Quảng cũng cho biết, ngay sau khi có quyết định giao chỉ tiêu của Cục DTNN, Chi cục đã triển khai tổ chức đấu thầu mua gạo kế hoạch năm 2025 theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đấu thầu và quy định của ngành Dự trữ. Đơn vị hoàn thành nhập kho DTQG 31.500 tấn gạo năm 2025; 6.800 tấn thóc. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã hoàn thành nhập kho DTQG 300 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 15.000 chiếc phao tròn cứu sinh và 19.000 chiếc phao áo.

Chi cục DTNN khu vực I đã hoàn thành 100% xuất bán đấu giá thóc, gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2024 chuyển sang.

Bảo quản, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia an toàn Hàng dự trữ quốc gia là những mặt hàng chiến lược, thiết yếu, quan trọng đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Vì vậy, việc bảo quản, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho trước khi nhập kho có vai trò rất quan trọng. Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng dự trữ quốc gia tại các điểm kho. Lãnh đạo Chi cục đã yêu cầu các phòng, ban, điểm kho tăng cường quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia lưu kho, bảo quản các mặt hàng đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với từng loại mặt hàng; bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra, kiểm định các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Đề cập tới các nhiệm vụ xuất cấp vật tư thiết bị DTQG để hỗ trợ, cứu trợ, ông Quảng cho biết, trong năm 2025, đơn vị đã triển khai nhanh chóng, hiệu quả việc xuất cấp hàng DTQG hỗ trợ cho người dân để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão và phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gồm: 384 bộ bè nhẹ cứu sinh; 7 bộ máy bơm chữa cháy; 4 bộ máy khoan phá bê tông; 4 bộ máy phát điện 30 KVA; 3 bộ máy phát điện 50 KVA; 1 bộ máy phát điện 150 KVA; 80 bộ nhà bạt loại 24,5m²; 40 bộ nhà bạt loại 24,75m²; 19.198 chiếc phao áo cứu sinh; 10.240 chiếc phao tròn cứu sinh; 1 bộ thiết bị khoan cắt; 8 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ; 1 bộ thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng âm thanh, hình ảnh.

Đơn vị cũng đã hoàn thành kế hoạch xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025 với hơn 15.417 tấn gạo.

Chia sẻ về một số khó khăn trong công tác xuất cấp hàng DTQG, ông Đỗ Quốc Long cho biết, công tác xuất gạo cứu trợ, hỗ trợ học sinh gặp nhiều khó khăn do các tỉnh miền núi xa xôi, địa hình hiểm trở, điều kiện thời tiết không thuận lợi. Trước đây gạo DQTG được giao tại trung tâm các huyện, cán bộ làm công tác tiếp nhận gạo có kinh nghiệm và hiểu về ngành. Hiện nay, gạo DTQG được giao tại trung tâm các xã, phường; đầu mối tiếp nhận tăng lên nhiều so với mô hình chính quyền địa phương cũ.

Bên cạnh đó, ngay sau khi có quyết định xuất cấp gạo của các cấp có thẩm quyền, đơn vị thực hiện triển khai quy trình xuất hàng DTQG để hỗ trợ, cứu trợ. Tuy nhiên, thời gian ban hành quyết định phân bổ của tỉnh còn chậm (UBND tỉnh Phú Thọ) dẫn đến phải gia hạn thời gian giao nhận hàng, ảnh hưởng đến tiến độ giao, nhận gạo hỗ trợ học sinh, học viên. Trong công tác xuất cấp vật tư, thiết bị cho tỉnh Phú Thọ để khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão, UBND tỉnh giao trực tiếp cho UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh (66 xã, phường) làm đầu mối tiếp nhận vật tư, thiết bị tại các kho DTQG thuộc Chi cục DTNN khu vực I. Số lượng đơn vị tiếp nhận nhiều nên ảnh hưởng đến việc thiết lập chứng từ cũng như tiến độ tiếp nhận hàng vật tư thiết bị.