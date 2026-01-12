Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự xếp hạng 50 trong “Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam năm 2025”

(TBTCO) - Dai-ichi Life Việt Nam đã được vinh danh vị trí 50 trong Bảng xếp hạng “500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam năm 2025 (VALUE500 2025)”, tăng 5 bậc so với năm 2024. Đồng thời tiếp tục giữ vững vị trí Top 2 trong Bảng xếp hạng VALUE10 2025, nhóm ngành Bảo hiểm nhân thọ, tại Lễ tôn vinh và Trao giải VALUE500 & VALUE10 năm 2025, do Công ty cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) phối hợp cùng Báo Tài chính - Đầu Tư (Bộ Tài chính) tổ chức.

Với chủ đề “Kiến tạo và dẫn dắt chuyển đổi bền vững” trong chương trình VALUE500 2025 và VALUE10, Dai-ichi Life Việt Nam tự hào là một trong những doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu của nền kinh tế Việt Nam, minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững, tiên phong đổi mới, sáng tạo dịch vụ và sản phẩm, đóng góp tích cực cho cộng đồng và chú trọng bảo vệ môi trường nhằm mang lại các giá trị dài hạn cho khách hàng và gia đình, đối tác, người lao động và xã hội.

Năm 2025 đánh dấu năm thứ tư liên tiếp Viet Research phối hợp với Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) triển khai nghiên cứu và công bố danh sách VALUE500, được xếp hạng dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng như: quy mô và tốc độ tăng trưởng; hiệu quả kinh doanh và đóng góp ngân sách nhà nước; tạo việc làm và thu nhập cho người lao động; thực hành ESG; năng lực đổi mới sáng tạo và tác động dài hạn đối với nền kinh tế – xã hội. Danh sách VALUE500 2025 và VALUE10 2025 được công bố tại: https://value500.vn/ và https://value10.vn/

Ông Đặng Hồng Hải – Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi Dai-ichi Life Việt Nam vào Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam trong Bảng xếp hạng VALUE500 2025 và tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trong VALUE10 2025, nhóm ngành bảo hiểm nhân thọ. Đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình kiến tạo giá trị bền vững cho hơn 5 triệu khách hàng và gia đình, đối tác, cộng đồng. Sự ghi nhận này càng trở nên ý nghĩa khi Dai-ichi Life Việt Nam đang hướng đến kỷ niệm 19 năm đồng hành cùng đất nước và người dân Việt Nam (18/1/2007 - 18/1/2026). Trên nền tảng quản trị minh bạch và kinh doanh có trách nhiệm, Dai-ichi Life Việt Nam cam kết tiếp tục chiến lược tăng trưởng xanh bền vững, không ngừng cải tiến sản phẩm, dịch vụ và công nghệ số, đầu tư phát triển con người, đồng thời tích cực hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường, góp phần ổn định an sinh xã hội và đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam”.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 88 tỷ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trong hơn 18 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam./.