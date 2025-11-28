Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục triển khai Chương trình Hiến máu nhân đạo 2025 tại Hà Nội

(TBTCO) - Tiếp tục phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, vừa qua, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tổ chức Chương trình “Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho cộng đồng” - Hiến máu nhân đạo 2025 tại Hội trường Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, TP. Hà Nội.

Đây là sự kiện thứ 2 trong chuỗi hoạt động hiến máu nhân đạo năm 2025 của Dai-ichi Life Việt Nam nhằm chung tay cùng ngành y tế thực hiện sứ mệnh cứu người bằng những hành động thiết thực và nhân văn cho cộng đồng vào ngày 7/11/2025.

Gần 200 tình nguyện viên, bao gồm Ban Giám đốc, Đội ngũ Quản lý Kinh doanh, nhân viên và đại lý bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam tại TP. Hà Nội và các vùng lân cận, cùng khách hàng và người dân địa phương đã nhiệt tình tham gia hiến tặng 174 đơn vị máu, tương đương 43.500 ml.

Trước đó, vào ngày 16/8/2025, chương trình hiến máu nhân đạo đầu tiên đã được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ với 168 đơn vị máu, tương đương 42.000 ml được hiến tặng từ 200 tình nguyện viên của công ty cùng khách hàng và người dân địa phương.

Trong hơn 18 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam đã đóng góp 7.741 đơn vị máu tương đương 2.109.750 ml từ gần 9.630 tình nguyện viên trên toàn quốc, chung tay mang lại sự sống và hy vọng cho hàng chục nghìn bệnh nhân trên khắp cả nước.

Ông Trần Đình Quân – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp chia sẻ: “Là hoạt động thiện nguyện thường niên được tiếp nối và lan tỏa bởi hàng nghìn trái tim yêu thương trên khắp mọi miền đất nước, chương trình “Kết nối triệu yêu thương - Hiến máu nhân đạo” đã trở thành nét văn hóa truyền thống của Dai-ichi Life Việt Nam xuyên suốt 18 năm qua. Một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao, “Chia giọt máu hồng - Trao niềm hy vọng” là sự sẻ chia chân thành, mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự gắn kết đồng hành của mỗi thành viên trong đại gia đình Dai-ichi Life Việt Nam cùng khách hàng và cộng đồng, trên hành trình truyền cảm hứng về một lối sống khỏe mạnh, tích cực, góp phần chung tay mang đến cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam”.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 80 tỷ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trong hơn 18 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều thách thức, trong 9 tháng đầu năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ: tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 13.400 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trên 2.170 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu trong các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.690 tỷ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 840 tỷ đồng. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 4.236 tỷ đồng, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm lên hơn 28.490 tỷ đồng trong gần 18 năm qua. Tổng trích lập dự phòng nghiệp vụ gần 57.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái./.