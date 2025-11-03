Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng “Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam”

(TBTCO) - Dai-ichi Life Việt Nam vừa vinh dự nhận hai giải thưởng uy tín: “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025” (Top 500 Vietnam Most Profitable Companies 2025 – PROFIT500 2025) và “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2025” (Top 50 Vietnam Best Profitable Companies 2025) tại Lễ công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 2025 do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức.

Đây là lần thứ 5, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025”.

Theo kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report trong năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã ghi danh ở vị trí thứ 66 trong “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025”; đồng thời đạt vị trí thứ 23 trong “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2025”. Đây là lần thứ 5, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025”, khẳng định chiến lược tăng trưởng bền vững, hoạt động kinh doanh hiệu quả và uy tín thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, việc đánh giá và xếp hạng khách quan các doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất đã được cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, khách hàng và công chúng mong đợi và đánh giá cao.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã - Phó Tổng Giám đốc Tài chính, Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong “Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025” và “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2025”. Thành tích ấn tượng này đã minh chứng cho vị thế và bản lĩnh của một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu với hoạt động kinh doanh hiệu quả, sự linh hoạt thích ứng, chuyển đổi năng động trong bối cảnh nhiều thử thách của thị trường bảo hiểm. Với triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết”, chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đầu tư phát triển hệ sinh thái số nhằm mang lại nhiều tiện ích, giá trị vượt trội cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, đồng thời tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước”.

Để được vinh danh trong Bảng xếp hạng PROFIT500 2025, các doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như: lợi nhuận trước thuế, tổng doanh thu, có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tốt, cùng các tiêu chí về quy mô tài sản, vốn, quy mô lao động và uy tín trên truyền thông. Trong đó, “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2025”, ghi nhận những đại diện doanh nghiệp tiêu biểu trong Bảng xếp hạng PROFIT500 2025, có khả năng sinh lời cao, duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định trong giai đoạn 2024 - 2025.

Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều thách thức, trong 9 tháng đầu năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ: tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 13.400 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trên 2.170 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu trong các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.690 tỷ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 840 tỷ đồng. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 4.236 tỷ đồng, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm lên hơn 28.490 tỷ đồng trong gần 18 năm qua…/.