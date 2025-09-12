Dai-ichi Life Việt Nam dẫn đầu khối doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài về doanh thu phí bảo hiểm mới

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, Dai-ichi Life Việt Nam đã khép lại 6 tháng đầu năm 2025 với kết quả kinh doanh ấn tượng, tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu tại Việt Nam.

Dẫn đầu khối doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài về doanh thu phí khai thác mới và lợi nhuận

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam dẫn đầu khối doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (BHNT) nước ngoài về cả doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới và lợi nhuận. Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 9.000 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới hơn 1.490 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt 1.200 tỷ đồng, đóng góp hơn 420 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Luôn cam kết cao về nghĩa vụ và trách nhiệm nhằm bảo đảm quyền lợi ưu việt cho khách hàng, trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 2.600 tỷ đồng cho gần 180.000 trường hợp, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 26.900 tỷ đồng cho gần 2,2 triệu trường hợp trong gần 18 năm qua.

Ảnh: T.L

Vào tháng 2/2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức vượt cột mốc phục vụ 5 triệu khách hàng. Chào mừng sự kiện ý nghĩa này, công ty đã tổ chức chuỗi hội thảo tri ân khách hàng “Hơn 5 triệu khách hàng, trọn vẹn một niềm tin” với gần 7.000 khách hàng tham dự trên toàn quốc.

Tiên phong đổi mới sản phẩm và đẩy mạnh chiến lược số hóa

Nhằm tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn chuyển mình của thị trường bảo hiểm nhân thọ, Dai-ichi Life Việt Nam đã đánh dấu bước đi tiên phong với chiến dịch ra mắt danh mục sản phẩm thế hệ mới gồm sản phẩm chính Bảo hiểm Liên kết chung An Tâm Song Hành Thịnh Vượng cùng ba sản phẩm bán kèm, gồm: Bảo hiểm Chăm Sóc Điều Trị Sau Tai Nạn 24/7, Bảo hiểm Chăm Sóc Điều Trị Bệnh Hiểm Nghèo 24/7, Bảo hiểm Hỗ Trợ Duy Trì Đóng Phí vào ngày 6/6/2025, và sản phẩm Bảo hiểm Liên kết Đơn vị An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng vào ngày 17/7/2025.

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt bộ giải pháp bảo vệ và tích lũy tài chính thế hệ mới

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng, trong 6 tháng đầu năm 2025, hàng loạt các ứng dụng được Dai-ichi Life Việt Nam liên tục nâng cấp với nhiều tính năng ưu việt như Dai-ichi Connect với hơn 1 triệu người dùng. Nền tảng bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi ON cho phép khách hàng lựa chọn và mua giải pháp bảo hiểm chỉ với vài thao tác. Hệ thống Dai-ichi Medic đã được triển khai trên toàn bộ hơn 300 bệnh viện, phòng khám đối tác, giúp rút ngắn thời gian thẩm định và bảo lãnh viện phí. Công ty cũng ứng dụng AI/OCR, cùng các giải pháp số như ePOS, ePolicy, Chatbot, Voicebot… mang đến những trải nghiệm tối ưu và sự thuận tiện tối đa cho khách hàng.

Với những cải tiến số hóa không ngừng, đến nay gần như 100% hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đã được nộp trực tuyến. Tỷ lệ nộp hồ sơ yêu cầu quyền lợi bảo hiểm trực tuyến đạt gần 65%. Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm cũng rút ngắn đáng kể: gần 60% hồ sơ được xử lý hoàn tất trong vòng 2 ngày.

Đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững

Là doanh nghiệp BHNT trực thuộc Công ty mẹ, Tập đoàn Dai-ichi Life với bề dày lịch sử 123 năm hoạt động tại Nhật Bản và trên thế giới - luôn đặt chữ “Tín” và triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết” lên hàng đầu, cam kết đảm bảo tuân thủ pháp luật và kinh doanh minh bạch, chính trực là kim chỉ nam của Dai-ichi Life Việt Nam trong chiến lược phát triển bền vững nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền lợi chính đáng và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Tự hào Dai-ichi Life Việt Nam

Song hành cùng phát triển kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam đã không ngừng lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp thông qua nhiều dự án và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng với tổng số tiền đóng góp lên đến gần 80 tỷ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trong hơn 18 năm hoạt động tại Việt Nam.

Dai-ichi Life Việt Nam trao tặng gần 600 áo ấm cùng 350 sách truyện thiếu nhi cho học sinh Trường Tiểu học Ngọc Đường, Tỉnh Hà Giang vào tháng 1/2025

Với những đóng góp cho sự phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung, từ đầu năm đến nay, Dai-ichi Life Việt Nam đã được vinh danh với hàng loạt giải thưởng danh giá: “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2025”, Ngành Bảo hiểm - Tài chính; “Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2025” trong 10 năm liên tiếp (2016-2025); “Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025”; “Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025”; Giải thưởng Rồng Vàng 2025 “Doanh nghiệp Chuyển đổi Số Tiêu biểu”…

Với cam kết “Gắn bó dài lâu” cùng đất nước và người dân Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng nỗ lực để trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, hướng đến xây dựng cuộc sống bình an và tương lai an tâm tươi sáng cho mỗi người, mỗi nhà, đồng thời tiếp tục mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội và đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam./.