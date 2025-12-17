(TBTCO) - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt đã chính thức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2035 nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện, phát triển bảo hiểm vi mô và nâng cao an sinh xã hội cho phụ nữ và cộng đồng, đặc biệt là nhóm phụ nữ nghèo, phụ nữ thu nhập thấp và các đối tượng dễ bị tổn thương.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2035

Với mạng lưới tổ chức rộng khắp, gắn bó chặt chẽ với đời sống phụ nữ ở cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đóng vai trò nòng cốt trong hỗ trợ hội viên tiếp cận các dịch vụ tài chính toàn diện, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi và vùng kinh tế khó khăn. Việc tăng cường phối hợp với Tập đoàn Bảo Việt được kỳ vọng tạo điều kiện để các sản phẩm bảo hiểm vi mô với chi phí phù hợp, quyền lợi thiết thực, tiếp cận gần hơn với phụ nữ yếu thế, góp phần xây dựng mạng lưới bảo vệ tài chính bền vững cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng.

Theo chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2035, hai bên sẽ nghiên cứu xây dựng mô hình kênh phân phối bảo hiểm vi mô thông qua hệ thống Hội; phát triển các sản phẩm đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với phụ nữ thu nhập thấp; triển khai chương trình đào tạo kiến thức tài chính - bảo hiểm cho cán bộ Hội; đẩy mạnh truyền thông đa kênh; mở rộng các hoạt động an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em.

Thời gian qua cho thấy, những hoạt động phối hợp thí điểm tại Hưng Yên và Đà Nẵng đã đạt được các kết quả tích cực. Một số trường hợp hội viên gặp rủi ro về sức khỏe và tai nạn đã được Bảo Việt chi trả quyền lợi kịp thời, với sự hỗ trợ nhanh chóng của cán bộ Hội tại cơ sở trong việc hướng dẫn, kết nối và hoàn thiện hồ sơ. Sự phối hợp nhịp nhàng này tạo niềm tin cho hội viên và khẳng định hiệu quả thực tế của bảo hiểm vi mô khi được triển khai thông qua mạng lưới Hội phụ nữ. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên mở rộng mô hình trong giai đoạn 2026 - 2035.

Đại diện Tập đoàn Bảo Việt, ông Nguyễn Xuân Việt cho biết: Bảo Việt cam kết đồng hành chặt chẽ cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tập trung nguồn lực về công nghệ, nhân sự và mạng lưới phân phối nhằm đưa bảo hiểm vi mô đến đúng đối tượng thụ hưởng, hướng tới mục tiêu bảo hiểm - ngân hàng - cộng đồng đều cùng phát triển bền vững. “Bảo hiểm vi mô là giải pháp xã hội có ý nghĩa, giúp ổn định kinh tế gia đình và đóng góp vào an sinh cộng đồng”, ông Việt nhấn mạnh.

Sự kiện ký kết đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt, kỳ vọng tạo ra tác động lan tỏa rộng rãi, giúp phụ nữ nâng cao năng lực ứng phó rủi ro, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội./.