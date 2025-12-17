(TBTCO) - Thị trường cơ sở và phái sinh cùng cho thấy trạng thái giằng co. Dòng tiền trở nên thận trọng khi ngày đáo hạn hợp đồng tương lai đến gần.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30F2512 kỳ hạn gần nhất đóng cửa tại 1.898,1 điểm, giảm 0,33% so với phiên trước. Mức giảm thấp hơn chỉ số cơ sở đã giúp chênh lệch chuyển sang trạng thái dương nhẹ 0,15 điểm. Hợp đồng này sẽ đáo hạn trong phiên 18/12/2025. Trong khi đó, với các kỳ hạn xa hơn như VN30F2601, VN30F2603 và VN30F2606, chênh lệch tiếp tục duy trì trạng thái âm, từ -0,85 điểm đến -7,95 điểm.

Thanh khoản thị trường phái sinh sụt giảm mạnh 37,5% so với phiên bùng nổ hôm qua. Nguyên nhân chủ yếu do khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30F2512 giảm. Nhà đầu tư dịch chuyển dần sang kỳ hạn xa hơn với khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đáo hạn vào tháng 1/2026 (VN41I1G10000) tăng lên hơn 10.000 hợp đồng.

Tuy nhiên, tổng giao dịch vẫn dè dặt hơn khi thời điểm đáo hạn đã cận kề vào ngày mai. Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các trader đang dịch chuyển sang hợp đồng tương lai đáo hạn tháng tới, đồng thời, ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 gặp kháng cự mạnh.

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng VN30F1512 giảm xuống còn 23.251 hợp đồng, trong khi vị thế nắm giữ hợp đồng VN41I1G10000 tăng gấp rưỡi lên 12.137 hợp đồng.

Trong ngắn hạn, SHS cho rằng thị trường phái sinh vẫn chịu áp lực bán tại vùng kháng cự quanh 1.925 điểm, trong khi chiến lược phòng ngừa rủi ro tiếp tục được ưu tiên khi xu hướng của VN30 chưa thực sự rõ ràng với một vài cổ phiếu đã diễn biến khá tiêu cực.

Sau phiên hồi phục hôm qua, áp lực điều chỉnh sớm xuất hiện khi cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) tiếp tục giảm sàn, tạo lực cản đáng kể lên VN30-Index. Đến giữa phiên sáng, áp lực bán ngắn hạn lan sang nhiều nhóm ngành như ngân hàng và chứng khoán, khiến VN30-Index có thời điểm lùi về sát mốc tham chiếu. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa nhất định khi một số cổ phiếu ngân hàng lớn như BID, VCB và STB duy trì được đà tăng, phần nào giúp chỉ số không rơi sâu.

Diễn biến kém tích cực hơn khi áp lực bán cũng gia tăng ở các nhóm cổ phiếu tiêu biểu như hàng không (VJC), thực phẩm tiêu dùng (VNM, SAB), kéo VN30 nhanh chóng đảo chiều giảm. Thị trường giữ trạng thái giằng co nhưng sắc đỏ vẫn áp đảo khi kết phiên trước lực bán gia tăng từ khối ngoại trong phiên ATC. VN30-Index đóng cửa tại 1.897,95 điểm, giảm 11,92 điểm (-0,62%) với 6 mã tăng, 21 mã giảm và 3 mã đứng giá tham chiếu.