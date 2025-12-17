Củng cố nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Thị trường Chứng khoán năm 2025:

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 không chỉ duy trì tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn ghi dấu ấn đặc biệt khi FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây là nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới chất lượng, bền vững hơn cho thị trường.

Diện mạo thị trường thay đổi tích cực

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp do căng thẳng thương mại, xung đột địa chính trị và biến động tài chính tiền tệ, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì ổn định vĩ mô và tăng trưởng tích cực. Trên nền tảng đó, cùng với nỗ lực cải cách chính sách và hiện đại hóa hạ tầng thị trường, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả quan trọng. Diện mạo thị trường ở tuổi 25 ngày càng sôi động, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập sâu hơn với thị trường tài chính khu vực, quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được tổ chức ngày 15/12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã nhấn mạnh 5 điểm nổi bật, phản ánh rõ nét nỗ lực, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của toàn ngành Chứng khoán.

Năm 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi. Ảnh: Đức Thanh

Theo đó, TTCK Việt Nam duy trì đà phát triển tích cực, với các chỉ số thị trường, thanh khoản, quy mô vốn hóa và số lượng nhà đầu tư tăng trưởng rõ nét, cho thấy quy mô, chiều sâu và sức hấp dẫn ngày càng được nâng cao.

Một điểm nhấn quan trọng khác là hệ thống pháp luật về chứng khoán và TTCK tiếp tục được rà soát, hoàn thiện và củng cố. Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản pháp lý được ban hành năm 2025 đã tạo dựng khuôn khổ pháp lý ngày càng đồng bộ, minh bạch, hỗ trợ thị trường vận hành hiệu quả và lành mạnh.

Năm 2025 cũng ghi dấu mốc quan trọng khi Hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) chính thức được đưa vào vận hành an toàn, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển dài hạn, đáp ứng quy mô ngày càng lớn và mở đường cho việc triển khai thêm các sản phẩm mới trên thị trường.

Huy động vốn qua thị trường tăng mạnh Hoạt động huy động vốn qua TTCK ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt ở mảng chào bán, phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp, đạt hơn 142,33 nghìn tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Riêng huy động vốn cho ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 313 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2025, TTCK Việt Nam đã được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, đây là kết quả của nỗ lực xuyên suốt trong nhiều năm. Việc nâng hạng không chỉ phản ánh sự trưởng thành của TTCK mà còn thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với tiến trình hội nhập tài chính của nền kinh tế Việt Nam, mở ra cơ hội thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn đầu tư quốc tế.

Bên cạnh các kết quả tích cực, Thứ trưởng nhấn mạnh việc duy trì kỷ luật, kỷ cương thị trường tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, tốt hơn. Quan điểm xuyên suốt là không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” trong công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm, nhằm bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh, công bằng và bền vững.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi ghi nhận và biểu dương UBCKNN cùng các đơn vị liên quan đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ, góp phần mang lại những kết quả tích cực cho TTCK trong năm 2025.

Năm 2026 - mở dư địa và yêu cầu mới

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, năm 2026 là năm mở đầu cho nhiệm kỳ phát triển 2026 - 2030, mở ra dư địa và yêu cầu mới đối với TTCK trong việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

Tại hội nghị, Thứ trưởng đề nghị UBCKNN tiếp tục rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo hành lang thuận lợi cho TTCK phát triển; triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì kết quả nâng hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường theo các tiêu chuẩn cao hơn; vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, giám sát thị trường.

Bên cạnh đó, chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các sản phẩm mới; nâng cao chất lượng cơ sở nhà đầu tư theo hướng phát triển mạnh nhà đầu tư tổ chức; đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho nhà đầu tư; tăng cường đối ngoại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức UBCKNN và các tổ chức vận hành thị trường, TTCK Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững, minh bạch, chuyên nghiệp, hội nhập sâu rộng hơn với thị trường tài chính quốc tế, đóng góp ngày càng quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” - Thứ trưởng khẳng định.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính và sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị trong thời gian qua. Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết, năm 2025 là dấu mốc đặc biệt của TTCK Việt Nam, khi tròn 25 năm hình thành và phát triển, đồng thời là năm Việt Nam được các tổ chức quốc tế, trong đó có FTSE Russell ghi nhận và nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Theo Chủ tịch UBCKNN, kết quả này không chỉ khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của TTCK Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu, mà còn phản ánh sự gia tăng đáng kể về mức độ tin cậy của thị trường trong mắt cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.

Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển tiếp theo của ngành Chứng khoán và TTCK Việt Nam. Thay mặt UBCKNN, Chủ tịch UBCKNN cam kết tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức UBCKNN sẽ tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được giao, bảo đảm TTCK vận hành an toàn, ổn định, phát triển theo các chuẩn mực xếp hạng thị trường cao hơn, phát huy tốt vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế.