Hủy đăng ký giao dịch hơn 83 triệu cổ phiếu Apax Holdings trên UPCoM

(TBTCO) - Hơn 83 triệu cổ phiếu IBC của Apax Holdings sẽ chấm dứt giao dịch trên hệ thống UPCoM kể từ ngày 22/12/2025.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch toàn bộ hơn 83,15 triệu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Apax Holdings (mã Ck: IBC) trên hệ thống UPCoM. Theo thông báo, phiên giao dịch cuối cùng của cổ phiếu IBC sẽ diễn ra vào ngày 19/12/2025 và thời điểm chính thức hủy đăng ký giao dịch là ngày 22/12/2025.

Ảnh minh hoạ.

Nguyên nhân hủy đăng ký giao dịch được HNX nêu rõ là do Apax Holdings đã bị hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 9/12/2025.

Năm 2017, cổ phiếu IBC được niêm yết trên sàn HOSE và được kỳ vọng là đại diện cho lĩnh vực giáo dục tư nhân trên thị trường chứng khoán, thu hút sự quan tâm đáng kể từ giới đầu tư.

Tuy nhiên, quá trình niêm yết của IBC trên HOSE không kéo dài. Đến cuối năm 2023, cổ phiếu này bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, một trong những yêu cầu cốt lõi đối với doanh nghiệp đại chúng. Sau khi rời HOSE, IBC chuyển sang giao dịch trên UPCoM.

Trên hệ thống UPCoM, cổ phiếu IBC tiếp tục bị đình chỉ giao dịch do Apax Holdings không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Theo các dữ liệu đã được công bố, doanh nghiệp này gần 3 năm liên tiếp không công bố báo cáo tài chính, kể từ khi ghi nhận khoản lỗ hơn 69 tỷ đồng trong năm 2022.