(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chào đón gần 40 sinh viên cùng các thầy cô của Khoa Toán Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đến tham quan và tìm hiểu về hoạt động của Sở tại Góc Nhà đầu tư HNX.

Trong buổi đón tiếp, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của HNX trong hơn 20 năm qua; trình bày chức năng, nhiệm vụ của HNX cũng như các thị trường mà HNX đang vận hành, cùng những sản phẩm và dịch vụ hiện có trên HNX.

Thông qua chương trình, các sinh viên đã có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các nghiệp vụ chuyên môn, định hướng phát triển trong thời gian tới, góp phần giúp các bạn sinh viên mở rộng kiến thức và hiểu hơn về thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây cũng là dip các bạn sinh viên có cơ hội tiếp cận với một đơn vị thực tiễn đang vận hành đồng thời 5 thị trường chứng khoán.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiếp đoàn sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật

Phần hỏi đáp diễn ra sôi nổi giữa sinh viên và đại diện HNX cho thấy sự quan tâm, hiểu biết của các bạn về kiến thức thị trường chứng khoán, cũng như mong muốn tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán nói chung và môi trường làm việc tại HNX nói riêng.

Ngoài ra, các sinh viên còn được tham quan Góc Nhà đầu tư, nơi trưng bày những hiện vật gắn liền với lịch sử hình thành và các dấu mốc phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.